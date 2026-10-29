Foster e Manica: «Gli stadi sono una sfida. Abbiamo voluto mantenere l'anima di San Siro»

«67 anni fa sono stato a Milano per motivi di studio e poi sono tornato più volte – ha esordito Foster –. Mi ispira ancora come all’epoca, dalla moda al design, dall’artigianato all’architettura. È stata un’ispirazione per questo progetto. Al di là di Milano, ci sono due club leggendari che hanno condiviso uno stadio, e questo stesso impianto ha un’anima che va al di là del calcio. È uno spazio e un punto di riferimento. Per tutti noi è stata una sfida affascinante: come facciamo a mettere tutto insieme? Come facciamo ad aggiornare questi spazi? Torniamo a 20 anni fa, al primo stadio progettato insieme, quello di Wembley ».

L’evento tenutosi al Castello Sforzesco di Milano, in cui Inter e Milan hanno alzato il sipario sul nuovo Generali Stadium che sorgerà accanto all’attuale San Siro , è stata anche l’occasione per l’intervento dei due architetti rappresentanti degli studi che hanno firmato l’opera, Lord Norman Foster e David Manica .

Foster: «L’idea era fare di più con meno»

Foster ha poi continuato: «Non ci rendiamo conto delle sue caratteristiche a livello di sostenibilità, con il tetto che genera energia e il sistema di ricircolo dell’acqua piovana. Nello sviluppo della struttura siamo arrivati a un punto definitivo, che ha tante espressioni. L’idea è fare di più con meno. Da lontano crea un punto di riferimento, mentre il podio che lo sostiene migliora la circolazione e i flussi. Ci saranno tante altre attrazioni da sviluppare successivamente, in un’area urbana molto più ampia. Proietterà l’identità della squadra durante le partite e sarà molto accessibile».

Sul tema è intervenuto anche David Manica: «Vorrei partire con un grazie a Oaktree e RedBird, perché nessuno sarebbe qui senza il loro lavoro. Con Foster ci siamo incontrati 30 anni fa e ci siamo divertiti molto, prima con Wembley e poi con questo progetto. Gli stadi sono sempre una sfida, soprattutto quando un edificio deve sostituire uno stadio molto amato. Abbiamo voluto mantenere la stessa anima, creando una costruzione nuova. San Siro è un sentimento, non un edificio, e abbiamo voluto inserirlo in questo stadio. Il mio team ha iniziato dalle sedute e ci siamo sforzati di comunicare questa sensazione, partendo dal concetto di prossimità, con le sedute più vicine possibile al campo. Non ci sarà nulla che impedirà la vista, e anche l’inclinazione sarà molto importante per creare un senso di intimità e di atmosfera».

«Comfort e accessibilità saranno fondamentali, anche per le persone con difficoltà – ha proseguito Manica –. L’anima del progetto saranno le due curve, considerate come due muri di persone. Offriremo una grande varietà di sedute e di opportunità di esperienza. È la prima volta che mi capita di presentare un’offerta del genere. Anche nelle finiture ci sarà una milanesità che permea tutto il progetto. Ci saranno opportunità per l’hospitality, comodità, un luogo gradevole per guardare le partite e passare del tempo. Sarà flessibile per tutta una serie di eventi, dal football americano ai concerti. L’idea è creare una struttura di primo piano per la città. Il calcio rimane però il cuore di questo progetto, che sarà uno dei più incredibili. Quando ho pensato alla prima partita, volevo che le persone sentissero tutto l’entusiasmo, affinché il primo evento facesse sentire tutti in un San Siro ancora più San Siro di prima».