La società editrice del Fatto Quotidiano respinge la richiesta di due diligence di Del Vecchio

Il principale ostacolo all’operazione è rappresentato dalla posizione dei soci fondatori di SEIF, che lo scorso 25 ottobre hanno manifestato la volontà di non aderire all’eventuale OPA. Una decisione determinante, considerando che i fondatori detengono complessivamente la maggioranza del capitale votante della società.

Il loro rifiuto rende infatti impossibile raggiungere la soglia dell’82,9% del capitale votante, prevista come condizione di efficacia dell’eventuale offerta. Tale soglia è necessaria per consentire il superamento del limite statutario al possesso azionario, attualmente fissato al 17%. «Non potendo l’Eventuale Offerta avere efficacia, alla luce della posizione assunta dai soci fondatori e dell’impossibilità di avveramento della condizione soglia sopra indicata, il Consiglio di Amministrazione non può accogliere la richiesta di LMDV Media di svolgere la due diligence confermatoria», si legge nella nota diffusa dalla società.

Il CdA ha inoltre sottolineato come l’iniziativa di LMDV Media non sia stata né sollecitata né concordata con SEIF. Il comunicato del 25 ottobre è stato infatti diffuso senza alcuna interlocuzione preventiva con la società editrice e contiene valutazioni sulla sua situazione economico-finanziaria elaborate unilateralmente dalla società di Del Vecchio, sulla base della documentazione pubblicamente disponibile.