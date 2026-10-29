Serie B, il derby Sampdoria-Entella sarà visibile gratuitamente su DAZN

La Serie B torna in campo nella notte di Halloween e su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente il match Sampdoria-Virtus Entella. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre alle 19:30 quando allo stadio Luigi Ferrais andrà in scena il derby ligure valido per la decima giornata di Serie BKT.
La Sampdoria arriva al derby contro la Virtus Entella dopo la sconfitta per 2-0 in trasferta contro l’Ascoli, il terzo ko nelle ultime quattro partite di campionato. I blucerchiati cercheranno di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria allontanarsi dalla zona retrocessione. La Virtus Entella invece, è reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Avellino e punta a mettere in difficoltà i padroni di casa per conquistare punti e avanzare in classifica.
I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.
Sampdoria Virtus Entella in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B
Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass:
- il piano Annuale dilazionato a 13,99€ al mese
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Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.