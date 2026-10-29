Serie B, il derby Sampdoria-Entella sarà visibile gratuitamente su DAZN

La Serie B torna in campo nella notte di Halloween e su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente il match Sampdoria-Virtus Entella. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre alle 19:30 quando allo stadio Luigi Ferrais andrà in scena il derby ligure valido per la decima giornata di Serie BKT.

La Sampdoria arriva al derby contro la Virtus Entella dopo la sconfitta per 2-0 in trasferta contro l’Ascoli, il terzo ko nelle ultime quattro partite di campionato. I blucerchiati cercheranno di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria allontanarsi dalla zona retrocessione. La Virtus Entella invece, è reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Avellino e punta a mettere in difficoltà i padroni di casa per conquistare punti e avanzare in classifica.