Ma dove vedere Frosinone-Lecce in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Frosinone arriva alla sfida contro il Lecce dopo il pareggio per 4-4 contro l’Atalanta. La formazione di Massimiliano Alvini cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria e continuare il suo buon percorso in campionato. Il Lecce invece, è reduce dalla sconfitta per 0-2 contro la Juventus e proverà a riscattarsi in trasferta. I salentini cercheranno quindi di mettere in difficoltà il Frosinone e conquistare punti importanti.

La nona della Serie A 2026/27 continua oggi giovedì 29 ottobre con la sfida tra Frosinone e Lecce , in programma allo Stadio Benito Stirpe a Frosinone . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30 .

Dove vedere Frosinone Lecce in tv

Frosinone-Lecce sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.30. La sfida della nona giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Frosinone Lecce in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Frosinone-Lecce sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Frosinone Lecce in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Frosinone Lecce in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Frosinone-Lecce è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Frosinone Lecce, quando si gioca

L’appuntamento con Frosinone-Lecce è fissato per giovedì 28 ottobre 2026 alle ore 18.30 allo Stadio Benito Stirpe a Frosinone. La sfida è valida per la nona giornata della Serie A 2026/27.

La formazione di casa è protagonista di un ottimo inizio di stagione e si trova sorprendentemente il sesta posizione a quota 14 punti. Il Lecce si trova invece in dodicesima posizione e proverà a mettere in difficoltà i salentini per guadagnare punti importanti.