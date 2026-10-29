Ma dove vedere Fiorentina-Atalanta in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

La Fiorentina arriva alla sfida contro l’Atalanta dopo la sconfitta per 1-2 contro l’Inter, un risultato che ha lasciato la viola nelle zona retrocessione. La squadra di Paolo Vanoli cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria e conquistare punti importanti in chiave salvezza. L’Atalanta invece, è reduce dal pareggio per 4-4 contro il Frosinone e proverà quindi a guadagnare punti per migliorare la propria posizione in classifica.

La nona della Serie A 2026/27 continua oggi giovedì 29 ottobre con la sfida tra Fiorentina e Atalanta , in programma allo Stadio Artemio Franchi a Firenze . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Dove vedere Fiorentina Atalanta in tv

Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della nona giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Fiorentina Atalanta in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Fiorentina-Atalanta sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Fiorentina Atalanta in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Fiorentina Atalanta in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Fiorentina-Atalanta è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Fiorentina Atalanta, quando si gioca

L’appuntamento con Fiorentina-Atalanta è fissato per giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi a Firenze. La sfida è valida per la nona giornata della Serie A 2026/27.

La formazione di casa ha bisogno di punti importanti per togliersi da una scomoda diciottesima posizione e allontanarsi dalla zona retrocessione. La formazione di Sarri punta invece a tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Milan e il pareggio con il Frosinone.