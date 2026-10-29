Juventus, Inter e Milan a confronto: quanto pesano i debiti sui conti dei club

Scendono i debiti lordi della Juventus al 30 giugno 2026, salgono leggermente quelli dell’Inter, mentre aumentano del 38% quelli del Milan. Guardando invece alla sola esposizione finanziaria netta dei tre club il dato cresce per tutte e tre.

I bilanci 2025/26 dei tre club più blasonati del calcio italiano raccontano percorsi differenti, che diventano più chiari distinguendo finanziamenti, pagamenti del calciomercato e risorse generate dalla gestione.

In questa analisi Calcio e Finanza ha confrontato i bilanci consolidati della stagione 2025/26 di Juventus, Inter e Milan, focalizzandosi sull’ammontare, sulla composizione e sull’andamento del debito.

Sono tre gli indicatori considerati:

I debiti complessivi , suddivisi per tipologia.

, suddivisi per tipologia. L’indebitamento finanziario netto , la differenza tra debiti finanziari, liquidità e determinate attività finanziarie.

, la differenza tra debiti finanziari, liquidità e determinate attività finanziarie. Il saldo tra debiti e crediti verso società di calcio, che confronta le somme ancora da pagare per i trasferimenti dei calciatori con quelle da incassare.

Sono misure da leggere insieme, senza sommarle, tenendo conto delle scadenze di incassi e pagamenti.

Un club si indebita quando riceve risorse da restituire, come un finanziamento bancario o un prestito dei soci, oppure concorda un pagamento differito, per esempio acquistando un calciatore a rate. Il debito può finanziare investimenti, coprire la distanza tra le scadenze delle spese e gli incassi o sostenere una gestione che assorbe più denaro di quanto ne genera.

Avere debiti non significa quindi, di per sé, essere in difficoltà. Conta per che cosa sono stati contratti, quando devono essere pagati e quali risorse il club può utilizzare per farvi fronte.