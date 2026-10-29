L'assemblea dei soci approva il bilancio del Milan: conti in rosso nel 2026 dopo tre utili

Questo pomeriggio l’assemblea dei soci del Milan si è riunita e ha approvato il bilancio 2025/26 che ha visto il club rossonero chiudere in rosso, per la prima volta dopo due esercizi positivi, per un totale di 23,7 milioni, rispetto al +2,9 milioni della stagione precedente.

Il ritorno al rosso è legato principalmente alla mancata partecipazione alle competizioni europee, che ha determinato una significativa contrazione dei ricavi da diritti televisivi e da gare, per mancati introiti nell’ordine dei 70-80 milioni di euro. Un calo che il Milan è riuscito a compensare soltanto parzialmente nonostante plusvalenze per oltre 86 milioni realizzate sul mercato dei calciatori e la crescita dei proventi da sponsorizzazioni.

Questo il commento del presidente del Milan, Paolo Scaroni: «I risultati presentati oggi confermano la solidità del nostro modello di business, anche in una stagione complessa. La leadership di Gerry Cardinale e gli investimenti e le competenze di RedBird sono stati determinanti per la crescita del Club e continueranno a sostenerne il futuro, con la competitività sportiva sempre al centro. La nomina di Massimo Calvelli ad Amministratore Delegato, avvenuta nel corso dell’esercizio, si inserisce in questa direzione. Oggi è anche una giornata importante per il futuro del Milan: dopo anni di attesa, presenteremo finalmente il progetto architettonico del nuovo stadio. Un investimento destinato a trasformare il futuro del Club, dei suoi tifosi, della città di Milano e del calcio italiano».