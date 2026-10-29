Il nuovo stadio di Inter e Milan si chiamerà Generali Stadium

L’annuncio è stato dato oggi durante la presentazione del nuovo impianto al Castello Sforzesco di Milano. Lo stadio avrà forma di un catino , posizionato su un podio che lo sopraeleverà. L’ esterno avrà forma diagonale e avrà nome della compagnia di assicurazioni italiana ben visibile all’esterno.

Il nuovo stadio di Inter e Milan , che sorgerà accanto all’attuale San Siro , si chiamerà Generali Stadium . Sarà quindi il gruppo assicurativo italiano a dare per primo il nome all’impianto.

Quindi si tratta del secondo gigante delle assicurazioni che entra nel mondo del calcio italiano. Il primo è ovviamente Allianz, che da anni è sponsor della Juventus, e che dal 1° luglio 2017 dà il nome allo stadio dei bianconeri. Negli anni questa partnership è stata rinforzato e l’ultimo accordo siglato nel 2020 è esteso la partnership dal 2023 al 2030 per un valore complessivo dell’intesa è pari a 103,1 milioni di euro, aggiuntivi rispetto ai contratti precedenti.

Proprio perché il pacchetto da 103,1 milioni non distingue pubblicamente quale quota sia attribuibile esclusivamente alla titolazione dello stadio, nella ricostruzione i ricavi da naming rights sono stimati e spalmati per competenza nei diversi esercizi.

Tornando a Inter e Milan, al momento, non sono emersi dettagli sulle cifre. Ma va considerato che Generali si è assicurata un accordo per un impianto, ma dove giocheranno due squadre. Quindi nella contrattazione fra le parti l’accordo è stato negoziato considerando questa condizione, che rappresenta un unicum in Italia, ma anche in Europa.