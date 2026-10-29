Il nuovo stadio di Inter e Milan si chiamerà Generali Stadium

Il nuovo stadio di Inter e Milan, che sorgerà accanto all’attuale San Siro, si chiamerà Generali Stadium. Sarà quindi il gruppo assicurativo italiano a dare per primo il nome all’impianto.
L’annuncio è stato dato oggi durante la presentazione del nuovo impianto al Castello Sforzesco di Milano. Lo stadio avrà forma di un catino, posizionato su un podio che lo sopraeleverà. L’esterno avrà forma diagonale e avrà nome della compagnia di assicurazioni italiana ben visibile all’esterno.
Quindi si tratta del secondo gigante delle assicurazioni che entra nel mondo del calcio italiano. Il primo è ovviamente Allianz, che da anni è sponsor della Juventus, e che dal 1° luglio 2017 dà il nome allo stadio dei bianconeri. Negli anni questa partnership è stata rinforzato e l’ultimo accordo siglato nel 2020 è esteso la partnership dal 2023 al 2030 per un valore complessivo dell’intesa è pari a 103,1 milioni di euro, aggiuntivi rispetto ai contratti precedenti.
Proprio perché il pacchetto da 103,1 milioni non distingue pubblicamente quale quota sia attribuibile esclusivamente alla titolazione dello stadio, nella ricostruzione i ricavi da naming rights sono stimati e spalmati per competenza nei diversi esercizi.
Tornando a Inter e Milan, al momento, non sono emersi dettagli sulle cifre. Ma va considerato che Generali si è assicurata un accordo per un impianto, ma dove giocheranno due squadre. Quindi nella contrattazione fra le parti l’accordo è stato negoziato considerando questa condizione, che rappresenta un unicum in Italia, ma anche in Europa.