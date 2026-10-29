Malagò ottiene l'appoggio della Serie A: ecco gli 11 club che lo sostengono per le elezioni FIGC

Il 4 novembre scadrà il termine per presentare le candidature in vista delle elezioni per il presidente della FIGC, in programma il 14 dicembre. In corsa ci sono l’attuale commissario ed ex numero uno di CONI e Federcalcio Giovanni Malagò e Adriano Galliani, nome a sorpresa emerso nelle scorse settimane e che sta prendendo sempre più forza con il passare dei giorni.

E mentre l’ex AD di Milan e Monza sembra aver ottenuto il pieno appoggio di Assocalciatori e Assoallenatori, da sempre al fianco l’una dell’altra quando c’è da sostenere un candidato alla presidenza FIGC, Malagò avrebbe ottenuto nuovamente l’appoggio della Lega Calcio Serie A, nonostante i tentativi di Galliani di provare a strappare al suo concorrente anche la massima serie. E per qualche club la missione è riuscita anche se, a quanto filtra, non sarebbe bastato per sovvertire la preferenza delle società di A. Quantomeno per quanto riguarda i numeri minimi per la candidatura.