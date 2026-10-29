Cristiano Ronaldo batte un altro colpo: il portoghese vince il Pallone d'Oro All Time

Dopo aver visto Harry Kane diventare il 70° Pallone d’Oro, anche il riconoscimento All Time, soprannominato B.O.A.T., è stato assegnato a Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, è stato il calciatore plurivincitore dell’ambito premio individuale a raccogliere più voti dai tifosi, con i risultati che sono stati annunciati nella serata di mercoledì.

Questo riconoscimento, che come sottolineato da France Football, non è ufficiale ma solamente un sondaggio mondiale fra i tifosi, è stato indetto per celebrare il 70° anniversario dall’assegnazione del primo Pallone d’Oro nella storia ed era circoscritto ai soli calciatori che abbiano vinto il premio individuale più ambito almeno due volte durante la loro carriera. Inoltre, i tifosi potevano votare per annate in base così da scegliere la migliore stagione mai disputata da un calciatore che abbia vinto il Pallone d’Oro.