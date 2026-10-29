Cristiano Ronaldo batte un altro colpo: il portoghese vince il Pallone d'Oro All Time

Dopo aver visto Harry Kane diventare il 70° Pallone d’Oro, anche il riconoscimento All Time, soprannominato B.O.A.T., è stato assegnato a Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, è stato il calciatore plurivincitore dell’ambito premio individuale a raccogliere più voti dai tifosi, con i risultati che sono stati annunciati nella serata di mercoledì.
Questo riconoscimento, che come sottolineato da France Football, non è ufficiale ma solamente un sondaggio mondiale fra i tifosi, è stato indetto per celebrare il 70° anniversario dall’assegnazione del primo Pallone d’Oro nella storia ed era circoscritto ai soli calciatori che abbiano vinto il premio individuale più ambito almeno due volte durante la loro carriera. Inoltre, i tifosi potevano votare per annate in base così da scegliere la migliore stagione mai disputata da un calciatore che abbia vinto il Pallone d’Oro.
A ricevere più voti è stata la vittoria del Pallone d’Oro di Cristiano Ronaldo nel 2008, la prima vittoria assoluta del fuoriclasse portoghese. Segue Messi nel 2012. Chiude il podio la vittoria del 2017 di Cristiano Ronaldo. Di seguito la classifica completa:
- Cristiano Ronaldo 2008
- Lionel Messi 2012
- Cristiano Ronaldo 2017
- Lionel Messi 2023
- Cristiano Ronaldo 2016
- Cristiano Ronaldo 2014
- Lionel Messi 2015
- Cristiano Ronaldo 2013
- Lionel Messi 2011
- Lionel Messi 2009
- Lionel Messi 2019
- Lionel Messi 2021
- Ronaldo Nazário 2002
- Lionel Messi 2010
- Ronaldo Nazário 1997
- Kevin Keegan 1979
- Johan Cruyff 1974
- Michel Platini 1984
- Franz Beckenbauer 1976
- Marco van Basten 1988
- Johan Cruyff 1971
- Johan Cruyff 1973
- Franz Beckenbauer 1972
- Michel Platini 1985
- Marco van Basten 1989
- Alfredo Di Stefano 1957
- Kevin Keegan 1978
- Marco van Basten 1992
- Michel Platini 1983
- Karl-Heinz Rummenigge 1981
- Alfredo Di Stefano 1959
- Karl-Heinz Rummenigge 1980
Come si vede dalla graduatoria finale, le prime posizioni sono un’alternanza continua fra Cristiano Ronaldo e Messi, a dimostrazione della durata ultraventennale di un duello unico individuale nella storia del calcio. A interrompere questo dominio assoluto, in questo sondaggio fra tifosi, è stato solamente il Pallone d’Oro vinto da Ronaldo il brasiliano nel 2002, assegnato dopo la vittoria dei Mondiali da parte del Brasile con grande protagonista l’attaccante ex Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan che segnò una doppietta nella finale contro la Germania, per quello che rima tutt’ora l’ultimo Mondiale vinto dalla nazionale verdeoro.