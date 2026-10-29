Cristiano Ronaldo batte un altro colpo: il portoghese vince il Pallone d'Oro All Time

L’annata 2008 del fuoriclasse portoghese ha raccolto più voti da parte dei tifosi di tutto il mondo.

Di
Luca Cosentini
Governance
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pallone d'oro cristiano ronaldo 2008
Cristiano Ronaldo nel 2008 (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Dopo aver visto Harry Kane diventare il 70° Pallone d’Oro, anche il riconoscimento All Time, soprannominato B.O.A.T., è stato assegnato a Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, è stato il calciatore plurivincitore dell’ambito premio individuale a raccogliere più voti dai tifosi, con i risultati che sono stati annunciati nella serata di mercoledì.

Questo riconoscimento, che come sottolineato da France Football, non è ufficiale ma solamente un sondaggio mondiale fra i tifosi, è stato indetto per celebrare il 70° anniversario dall’assegnazione del primo Pallone d’Oro nella storia ed era circoscritto ai soli calciatori che abbiano vinto il premio individuale più ambito almeno due volte durante la loro carriera. Inoltre, i tifosi potevano votare per annate in base così da scegliere la migliore stagione mai disputata da un calciatore che abbia vinto il Pallone d’Oro.

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A ricevere più voti è stata la vittoria del Pallone d’Oro di Cristiano Ronaldo nel 2008, la prima vittoria assoluta del fuoriclasse portoghese. Segue Messi nel 2012. Chiude il podio la vittoria del 2017 di Cristiano Ronaldo. Di seguito la classifica completa:

  1. Cristiano Ronaldo 2008
  2. Lionel Messi 2012
  3. Cristiano Ronaldo 2017
  4. Lionel Messi 2023
  5. Cristiano Ronaldo 2016
  6. Cristiano Ronaldo 2014
  7. Lionel Messi 2015
  8. Cristiano Ronaldo 2013
  9. Lionel Messi 2011
  10. Lionel Messi 2009
  11. Lionel Messi 2019
  12. Lionel Messi 2021
  13. Ronaldo Nazário 2002
  14. Lionel Messi 2010
  15. Ronaldo Nazário 1997
  16. Kevin Keegan 1979
  17. Johan Cruyff 1974
  18. Michel Platini 1984
  19. Franz Beckenbauer 1976
  20. Marco van Basten 1988
  21. Johan Cruyff 1971
  22. Johan Cruyff 1973
  23. Franz Beckenbauer 1972
  24. Michel Platini 1985
  25. Marco van Basten 1989
  26. Alfredo Di Stefano 1957
  27. Kevin Keegan 1978
  28. Marco van Basten 1992
  29. Michel Platini 1983
  30. Karl-Heinz Rummenigge 1981
  31. Alfredo Di Stefano 1959
  32. Karl-Heinz Rummenigge 1980

Come si vede dalla graduatoria finale, le prime posizioni sono un’alternanza continua fra Cristiano Ronaldo e Messi, a dimostrazione della durata ultraventennale di un duello unico individuale nella storia del calcio. A interrompere questo dominio assoluto, in questo sondaggio fra tifosi, è stato solamente il Pallone d’Oro vinto da Ronaldo il brasiliano nel 2002, assegnato dopo la vittoria dei Mondiali da parte del Brasile con grande protagonista l’attaccante ex Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan che segnò una doppietta nella finale contro la Germania, per quello che rima tutt’ora l’ultimo Mondiale vinto dalla nazionale verdeoro.

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