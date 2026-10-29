Cairo: «Ecco perché sostengo Malagò. Il sostituto di Mentana? Non l’ho ancora trovato»

Urbano Cairo ha confermato come il Torino abbia totale fiducia nei confronti di Giovanni Malagò in vista delle elezioni FIGC in programma a dicembre, confermando così quanto riporta da Calcio e Finanza questa mattina. Il presidente dei granata: «Io ho dato il mio appoggio a Malagò, ho firmato e gli ho dato la mia adesione», ha dichiarato Cairo a Rai Radio1, ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora.

Il presidente granata ha poi commentato le tempistiche della candidatura. Secondo Cairo, Malagò avrebbe avuto poco tempo per lavorare prima di essere coinvolto nelle polemiche legate al tesseramento: «A maggio proponi un candidato come Malagò, lo eleggi a giugno – ha spiegato Cario –. Poi, dopo la scelta del commissario tecnico ad agosto, forse si sarà fatto qualche giorno di vacanza e siamo arrivati a settembre. Cosa poteva fare in quattro mesi, due dei quali utilizzati per difendersi dagli attacchi sul tesseramento, prima di essere commissariato?». Sulla candidatura di Adriano Galliani: «Non so. Non mi pare però stia riscuotendo grandi consensi».