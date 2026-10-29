Dalla Samp al Leeds, da DAZN ai diritti tv della Serie A: l'intervista video ad Andrea Radrizzani

Dai primi passi nel mondo dei diritti televisivi alla nascita di MP & Silva, fino alle esperienze da proprietario del Leeds United e della Sampdoria. Una carriera vissuta tra calcio, media e imprenditoria, che ha portato Andrea Radrizzani a diventare uno dei protagonisti del settore dello sport business a livello internazionale.
In questa intervista esclusiva con il direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini, Radrizzani ha ripercorso le tappe principali della propria carriera, a partire dalla fondazione di MP & Silva insieme a Riccardo Silva, diventata una delle maggiori agenzie di distribuzione dei diritti sportivi al mondo prima della cessione per oltre un miliardo di dollari.
Ampio spazio anche alle esperienze nel calcio, a cominciare dal Leeds United, riportato in Premier League sotto la guida di Marcelo Bielsa e successivamente ceduto al gruppo dei San Francisco 49ers. Radrizzani ha raccontato i successi, gli errori e i retroscena della sua avventura inglese, prima di soffermarsi sulla Sampdoria, dal salvataggio del club insieme a Matteo Manfredi all’ingresso di Joseph Tey, passando per le ragioni che lo hanno portato a lasciare la società blucerchiata.
L’intervista ha affrontato poi il presente e il futuro delle attività imprenditoriali di Radrizzani, dai progetti sviluppati attraverso Aser Ventures e Kai Group al suo ruolo di azionista di minoranza e membro del consiglio di amministrazione globale di DAZN.
Proprio il mercato dei diritti televisivi rappresenta uno dei temi centrali della conversazione, con una proposta innovativa per il futuro della Serie A in vista del prossimo ciclo 2029-2034. Secondo Radrizzani, la strada potrebbe essere quella di una joint venture tra la Lega Serie A e un partner industriale come DAZN, con una collaborazione di lungo periodo per sviluppare nuovi prodotti, aumentare i ricavi e valorizzare il campionato italiano anche sui mercati internazionali.
Infine, spazio anche all’impegno sociale attraverso Play for Change, il progetto che utilizza lo sport come strumento di inclusione, educazione e crescita per bambini e giovani in Italia e nel mondo.