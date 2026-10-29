Dalla Samp al Leeds, da DAZN ai diritti tv della Serie A: l'intervista video ad Andrea Radrizzani

In questa intervista esclusiva con il direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini , Radrizzani ha ripercorso le tappe principali della propria carriera, a partire dalla fondazione di MP & Silva insieme a Riccardo Silva, diventata una delle maggiori agenzie di distribuzione dei diritti sportivi al mondo prima della cessione per oltre un miliardo di dollari.

Dai primi passi nel mondo dei diritti televisivi alla nascita di MP & Silva , fino alle esperienze da proprietario del Leeds United e della Sampdoria . Una carriera vissuta tra calcio, media e imprenditoria, che ha portato Andrea Radrizzani a diventare uno dei protagonisti del settore dello sport business a livello internazionale.

Ampio spazio anche alle esperienze nel calcio, a cominciare dal Leeds United, riportato in Premier League sotto la guida di Marcelo Bielsa e successivamente ceduto al gruppo dei San Francisco 49ers. Radrizzani ha raccontato i successi, gli errori e i retroscena della sua avventura inglese, prima di soffermarsi sulla Sampdoria, dal salvataggio del club insieme a Matteo Manfredi all’ingresso di Joseph Tey, passando per le ragioni che lo hanno portato a lasciare la società blucerchiata.

L’intervista ha affrontato poi il presente e il futuro delle attività imprenditoriali di Radrizzani, dai progetti sviluppati attraverso Aser Ventures e Kai Group al suo ruolo di azionista di minoranza e membro del consiglio di amministrazione globale di DAZN.