Prosegue la partita Galliani-Malagò: in programma un vertice tra le leghe

Prosegue la partita per la presidenza della FIGC tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani, con la Serie A ancora divisa sul nome da sostenere in vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre. Come svelato ieri da Calcio e Finanza, nei prossimi giorni sono previsti incontri individuali tra i due potenziali candidati e i club che non hanno ancora preso posizione, nel tentativo di raccogliere i consensi necessari a presentare la candidatura.

Ma non è tutto. Nelle prossime ore è infatti in programma un nuovo vertice da remoto tra i rappresentanti delle quattro leghe e l’Associazione Italiana Calciatori: