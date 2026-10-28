Verona punta a EURO 2032: al via la Conferenza dei Servizi per il nuovo Bentegodi

Nuovo passo avanti per il progetto del nuovo stadio Bentegodi di Verona, con l’obiettivo di realizzare un impianto moderno e polifunzionale in vista anche degli Europei di calcio del 2032. Si è aperta oggi, mercoledì 28 ottobre, a Palazzo Barbieri la Conferenza dei Servizi preliminare convocata dal sindaco Damiano Tommasi per esaminare la proposta presentata dall’Hellas Verona. Alla riunione hanno partecipato, in rappresentanza del club gialloblù, il presidente esecutivo Italo Zanzi, il direttore operativo Giuseppe Bruno e lo Stadium Manager Andrea Poncato, affiancati dai rappresentanti dei partner tecnici e strategici coinvolti nel progetto: Gensler, Colliers, Linklaters, Sportium, Arup, iDEAS e KPMG.

L’incontro ha consentito di illustrare agli enti coinvolti le caratteristiche tecniche, architettoniche ed economico-finanziarie dell’intervento, che prevede la demolizione dell’attuale Bentegodi e la costruzione di un nuovo impianto sullo stesso sito, nell’area di piazzale Olimpia. Il progetto, presentato formalmente al Comune lo scorso 30 settembre, prevede uno stadio da circa 30mila posti e un investimento complessivo nell’ordine dei 300 milioni di euro, finanziato prevalentemente attraverso capitali privati della proprietà dell’Hellas Verona, con una componente di partecipazione pubblica destinata agli interventi di interesse urbano. L’obiettivo è creare una struttura utilizzabile durante tutto l’anno, non soltanto per le partite di calcio, ma anche per concerti, eventi internazionali e attività commerciali, con spazi dedicati alla ristorazione, all’hospitality e all’intrattenimento. Un modello pensato per diversificare le fonti di ricavo del club e rafforzarne la sostenibilità economica nel lungo periodo. Il piano comprende anche la realizzazione di uno stadio temporaneo in via Sogare, per consentire all’Hellas Verona di continuare a disputare le proprie partite in città durante i lavori, oltre al rifacimento dei campi dell’Olimpia e alla rifunzionalizzazione dell’antistadio. Nuovo Bentegodi, i prossimi passaggi verso EURO 2032 La Conferenza dei Servizi rappresenta un primo passaggio amministrativo nell’iter di approvazione del progetto. La conclusione della fase preliminare è prevista per l’inizio di dicembre, quando dovrebbero essere raccolte le valutazioni degli enti coinvolti. «La proposta del Club delinea una riqualificazione ad ampio raggio», ha spiegato il sindaco Damiano Tommasi, sottolineando come il progetto comprenda non soltanto il nuovo stadio, ma anche gli interventi sulle strutture sportive circostanti. Il primo cittadino ha inoltre ricordato che la conferma dell’inserimento di Verona tra le sedi candidate a ospitare EURO 2032 è attesa prima della conclusione della Conferenza dei Servizi. Successivamente, il club dovrà presentare il progetto definitivo, passaggio necessario per il riconoscimento del pubblico interesse e la conseguente procedura di gara. Il cronoprogramma delineato dall’Hellas Verona prevede circa tre anni di lavori, con il completamento dell’impianto nella stagione 2031/32, subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.