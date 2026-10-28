Stellantis, ricavi in crescita e perdita ridotta a 453 milioni nel trimestre: il titolo vola in Borsa

Migliorano i conti di Stellantis nel terzo trimestre del 2026 e il colosso dell’automotive accelera a Piazza Affari. Il gruppo automobilistico italo-francese – di cui Exor (la holding che controlla la Juventus) è primo azionista – ha chiuso il periodo con ricavi netti in crescita dell’1% a 37,6 miliardi di euro e una perdita netta di 453 milioni, in netto miglioramento rispetto ai 4,5 miliardi registrati nello stesso trimestre dello scorso anno. Una contrazione delle perdite pari al 90%, che si accompagna a progressi sul fronte della redditività operativa.
Numeri sostanzialmente in linea con le attese degli analisti, ai quali si sono aggiunte le rassicurazioni dell’amministratore delegato Antonio Filosa sulla realizzazione del piano industriale e sul programma di riduzione dei costi. Indicazioni accolte positivamente dal mercato: il titolo Stellantis è arrivato a guadagnare il 12,5% a Piazza Affari, a quota 4,18 euro per azione.
Nel dettaglio, l’utile operativo rettificato del terzo trimestre si è attestato a 256 milioni di euro, rispetto ai 90 milioni dello stesso periodo del 2025. Il margine operativo rettificato è così salito dallo 0,2% allo 0,7%, con un miglioramento di 50 punti base. Resta invece negativo il flusso di cassa industriale, pari a -4 miliardi di euro, anche se in miglioramento rispetto ai -4,3 miliardi dell’anno precedente. La liquidità industriale disponibile si è attestata a 42,7 miliardi, equivalente al 26% dei ricavi netti degli ultimi dodici mesi e all’interno dell’intervallo obiettivo fissato dal gruppo.
Sul fronte geografico, i ricavi sono cresciuti del 3% sia nell’Europa allargata sia in Sud America, mentre il Nord America ha registrato una flessione del 3%. Più marcate le contrazioni in Medio Oriente e Africa (-19%) e nell’Asia-Pacifico (-7%). Nonostante l’incremento dei ricavi, l’Europa allargata continua a rappresentare un elemento di criticità sul fronte della redditività, con una perdita operativa rettificata di 311 milioni nel trimestre, rispetto all’utile di 157 milioni del 2025. In Nord America, invece, il risultato operativo rettificato è tornato positivo per 64 milioni, contro una perdita di 475 milioni un anno prima.
A sostenere le quotazioni è soprattutto la fiducia del management nell’attuazione del piano FaSTLAne 2030. Durante la conference call con gli analisti, Filosa ha espresso la convinzione che Stellantis possa superare l’obiettivo iniziale di 2,4 miliardi di euro di risparmi sui costi entro l’inizio del 2027.
Il gruppo ha inoltre confermato di essere sulla buona strada per realizzare, entro la fine del 2026, almeno il 40% dei 6 miliardi di euro di efficienze complessive annue previste dal Value Creation Program. I risparmi dovrebbero accelerare ulteriormente nel quarto trimestre, raggiungendo alcune centinaia di milioni di euro, circa il doppio rispetto a quelli ottenuti tra luglio e settembre.
Segnali positivi arrivano anche dalle stime sull’impatto dei dazi, con i costi netti attesi per l’intero 2026 rivisti a circa 1 miliardo di euro, di cui 600 milioni già sostenuti nei primi nove mesi dell’anno. Stellantis ha quindi confermato le previsioni finanziarie per il 2026, che indicano ricavi netti in crescita a una cifra nella fascia media e un margine operativo rettificato positivo nella fascia bassa di una cifra. Il gruppo continua inoltre a prevedere un flusso di cassa industriale positivo nel 2027.
Guardando ai primi nove mesi del 2026, i ricavi complessivi hanno raggiunto 119,2 miliardi di euro, in aumento del 7% rispetto ai 111,5 miliardi dell’anno precedente. Il risultato netto è tornato positivo per 217 milioni, contro la perdita di 6,8 miliardi registrata nei primi nove mesi del 2025.
Il recupero dei risultati e l’accelerazione del programma di efficientamento rappresentano dunque i principali elementi su cui Stellantis punta per consolidare il rilancio, anche se il ritorno a una generazione positiva di cassa industriale resta uno degli obiettivi fondamentali per il prossimo esercizio.