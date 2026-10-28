Stellantis, ricavi in crescita e perdita ridotta a 453 milioni nel trimestre: il titolo vola in Borsa

Numeri sostanzialmente in linea con le attese degli analisti, ai quali si sono aggiunte le rassicurazioni dell’amministratore delegato Antonio Filosa sulla realizzazione del piano industriale e sul programma di riduzione dei costi. Indicazioni accolte positivamente dal mercato: il titolo Stellantis è arrivato a guadagnare il 12,5% a Piazza Affari , a quota 4,18 euro per azione .

Migliorano i conti di Stellantis nel terzo trimestre del 2026 e il colosso dell’automotive accelera a Piazza Affari . Il gruppo automobilistico italo-francese – di cui Exor (la holding che controlla la Juventus) è primo azionista – ha chiuso il periodo con ricavi netti in crescita dell’1% a 37,6 miliardi di euro e una perdita netta di 453 milioni, in netto miglioramento rispetto ai 4,5 miliardi registrati nello stesso trimestre dello scorso anno. Una contrazione delle perdite pari al 90%, che si accompagna a progressi sul fronte della redditività operativa.

Nel dettaglio, l’utile operativo rettificato del terzo trimestre si è attestato a 256 milioni di euro, rispetto ai 90 milioni dello stesso periodo del 2025. Il margine operativo rettificato è così salito dallo 0,2% allo 0,7%, con un miglioramento di 50 punti base. Resta invece negativo il flusso di cassa industriale, pari a -4 miliardi di euro, anche se in miglioramento rispetto ai -4,3 miliardi dell’anno precedente. La liquidità industriale disponibile si è attestata a 42,7 miliardi, equivalente al 26% dei ricavi netti degli ultimi dodici mesi e all’interno dell’intervallo obiettivo fissato dal gruppo.

Sul fronte geografico, i ricavi sono cresciuti del 3% sia nell’Europa allargata sia in Sud America, mentre il Nord America ha registrato una flessione del 3%. Più marcate le contrazioni in Medio Oriente e Africa (-19%) e nell’Asia-Pacifico (-7%). Nonostante l’incremento dei ricavi, l’Europa allargata continua a rappresentare un elemento di criticità sul fronte della redditività, con una perdita operativa rettificata di 311 milioni nel trimestre, rispetto all’utile di 157 milioni del 2025. In Nord America, invece, il risultato operativo rettificato è tornato positivo per 64 milioni, contro una perdita di 475 milioni un anno prima.

A sostenere le quotazioni è soprattutto la fiducia del management nell’attuazione del piano FaSTLAne 2030. Durante la conference call con gli analisti, Filosa ha espresso la convinzione che Stellantis possa superare l’obiettivo iniziale di 2,4 miliardi di euro di risparmi sui costi entro l’inizio del 2027.

Il gruppo ha inoltre confermato di essere sulla buona strada per realizzare, entro la fine del 2026, almeno il 40% dei 6 miliardi di euro di efficienze complessive annue previste dal Value Creation Program. I risparmi dovrebbero accelerare ulteriormente nel quarto trimestre, raggiungendo alcune centinaia di milioni di euro, circa il doppio rispetto a quelli ottenuti tra luglio e settembre.