Italia mercato centrale per DAZN: la spesa per i diritti tv vale il 30% del totale

Inoltre, con il passare del tempo e nonostante la maggior parte dei suoi ricavi continui a provenire dagli abbonamenti al servizio di streaming, DAZN ha diminuito la diretta dipendenza dagli introiti derivanti dal numero di abbonati, rendendo il suo business più equilibrato grazie all’introduzione di ricavi derivanti dalla pubblicità , dalle scommesse e da altre linee di business .

DAZN festeggia i suoi primi 10 anni di vita. In questo periodo, come si evince dal rapporto realizzato da Ampere Sports, la piattaforma di sport in streaming ha assunto un peso sempre più rilevante nel panorama europeo, in particolare modo in paesi come Germania , Italia e Spagna .

Dal 2020 DAZN è una realtà mondiale e ha accumulato una amplia serie di diritti internazionali. «I diritti comprendono diverse competizioni di livello inferiore o di nuova creazione in un’ampia gamma di sport, con l’obiettivo di attirare un pubblico vasto tra gli appassionati di sport e, in particolare, di soddisfare le esigenze dei tifosi più accaniti delle competizioni specialistiche», sottolinea il rapporto di Amper Sports.

Dal rapporto si evince come, a oggi, il mercato più importante per DAZN sia proprio l’Italia, dove attualmente la piattaforma trasmette tutte le partite di Serie A (di cui sette in esclusiva), della B e della Liga. Nel suo complesso il mercato italiano rappresenta il 30% di quello complessivo firmato DAZN.

Dietro l’Italia, c’è la Spagna con un peso del 24% e dove DAZN ha recentemente rinnovato importanti diritti di trasmissione, tra cui la Liga, la Premier League, la Formula 1 e la MotoGP. La piattaforma ha inoltre rafforzato il proprio portafoglio attraverso la firma di nuovi accordi per eventi come l’Eredivisie olandese e la Primeira Liga portoghese, con l’obiettivo di integrare i diritti già acquisiti sulle principali leghe europee.

Il podio è completato dalla Germania, con il 23%, dove DAZN detiene i diritti delle due competizioni più popolari del Paese: la Bundesliga e la Champions League. Tuttavia, la piattaforma ha perso i diritti di quest’ultima per il periodo 2027-2031 a vantaggio di Paramount+. In compenso però, DAZN si è aggiudicato Europa e Conference League.