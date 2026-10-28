Questa sera il Venezia ospiterà allo stadio Penzo l’Inter di Cristian Chivu. Per l’occasione, la squadra veneta indosserà la nuova quarta maglia firmata NOCTA, linea di abbigliamento e sneakers nata dalla collaborazione tra Nike e il celebre rapper canadese Drake, uno degli investitori coinvolti nel Venezia sin dal 2024.
Il quarto kit 2026/27 presenta un design alternativo e un’attitudine bold danno forma a una nuova espressione
dell’identità del club veneto. Sulla scia dell’approccio adottato nella scorsa stagione, la quarta maglia continua a rappresentare uno spazio di sperimentazione in cui esplorare grafiche inaspettate, riferimenti inediti e nuove prospettive creative all’interno dell’identità del club. Nasce così la nuova jersey, in cui il colletto classico incornicia il resto del design composto da immagini a raggi X di scheletri di pesci che si stagliano su una base color Venezia Acqua, ancora una volta colore simbolo del club.
Il design è il punto di partenza di Fish Bones, un progetto fotografico che si snoda nello storico Mercato del Pesce di Rialto, a Venezia. Profondamente radicato nella tradizione marittima della città, è un luogo in cui il rapporto della città lagunare con l’acqua continua a essere parte integrante della vita quotidiana.
I ritmi di lavoro, i gesti e i materiali si intrecciano nella storia raccontata dalla fotografia di Clelia Cadamuro, che fanno emergere una tradizione locale che, ancora oggi, continua a raccontare la storia del club arancioneroverde. Tra i banchi del pesce, le cassette impilate, le superfici bagnate e i riflessi cangianti, la maglia entra in dialogo visivo con l’ambiente circostante. Lische, squame e texture traslucide richiamano le grafiche e i colori del tessuto,
evidenziando l’ispirazione del design alla vita marina, cuore pulsante della laguna.
La quarta maglia 2026/27 è disponibile dal 26 ottobre, nelle versioni Venezia e Match. In particolare, la versione Match sarà caratterizzata dal logo ufficiale dello sponsor Cynar Spritz, mentre i loghi degli sponsor PokerStarsNews e GWM saranno acquistabili nel Match Pack insieme alla Patch Serie A Enilive.
Entrambe le versioni saranno acquistabili online nella aerea dedicata dello store Venezia e presso la rete di negozi ufficiali del club, recentemente ampliata.