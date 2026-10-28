Il quarto kit 2026/27 presenta un design alternativo e un’attitudine bold danno forma a una nuova espressione dell’identità del club veneto . Sulla scia dell’approccio adottato nella scorsa stagione, la quarta maglia continua a rappresentare uno spazio di sperimentazione in cui esplorare grafiche inaspettate, riferimenti inediti e nuove prospettive creative all’interno dell’identità del club. Nasce così la nuova jersey, in cui il colletto classico incornicia il resto del design composto da immagini a raggi X di scheletri di pesci che si stagliano su una base color Venezia Acqu a, ancora una volta colore simbolo del club.

Questa sera il Venezia ospiterà allo stadio Penzo l’ Inter di Cristian Chivu . Per l’occasione, la squadra veneta indosserà la nuova quarta maglia firmata NOCTA , linea di abbigliamento e sneakers nata dalla collaborazione tra Nike e il celebre rapper canadese Drake , uno degli investitori coinvolti nel Venezia sin dal 2024.

Il design è il punto di partenza di Fish Bones, un progetto fotografico che si snoda nello storico Mercato del Pesce di Rialto, a Venezia. Profondamente radicato nella tradizione marittima della città, è un luogo in cui il rapporto della città lagunare con l’acqua continua a essere parte integrante della vita quotidiana.

I ritmi di lavoro, i gesti e i materiali si intrecciano nella storia raccontata dalla fotografia di Clelia Cadamuro, che fanno emergere una tradizione locale che, ancora oggi, continua a raccontare la storia del club arancioneroverde. Tra i banchi del pesce, le cassette impilate, le superfici bagnate e i riflessi cangianti, la maglia entra in dialogo visivo con l’ambiente circostante. Lische, squame e texture traslucide richiamano le grafiche e i colori del tessuto,

evidenziando l’ispirazione del design alla vita marina, cuore pulsante della laguna.