Corsa alla presidenza FIGC: Malagò pronto ad annunciare le 11 firme della Serie A

Una svolta potenzialmente decisiva nella partita per la guida della Federcalcio, che nelle ultime settimane ha visto emergere anche il nome di Adriano Galliani , sostenuto da una parte delle società di Serie A. L’ex amministratore delegato di Milan e Monza resta in corsa visto l’ appoggio di AIC e AIAC .

Giovanni Malagò accelera nella corsa alla presidenza della FIGC . L’attuale commissario federale sarebbe pronto ad annunciare già domani, giovedì 29 ottobre, di aver raggiunto il quorum necessario per ottenere l’accreditamento della propria candidatura da parte della Lega Serie A . Secondo quanto riportato dall’ANSA, Malagò avrebbe infatti raccolto il sostegno di almeno 11 club sui 20 che compongono il massimo campionato, superando così la soglia richiesta per presentarsi alle elezioni federali del prossimo 14 dicembre.

Nel frattempo, si è concluso senza una decisione definitiva il confronto tra i vertici delle quattro Leghe calcistiche. I presidenti Ezio Simonelli (Serie A), Paolo Bedin (Serie B), Matteo Marani (Lega Pro) e Giancarlo Abete (Lega Nazionale Dilettanti) si sono riuniti nel pomeriggio di oggi in videoconferenza, facendo il punto sulla situazione e aggiornandosi a venerdì 30 ottobre.

Per quella giornata potrebbe essere convocato anche un nuovo incontro informale tra i club di Serie A, nel tentativo di superare le divisioni emerse negli ultimi giorni. La riunione tra i rappresentanti delle Leghe era stata programmata circa due settimane fa, quando la candidatura di Galliani non era ancora entrata concretamente nel dibattito.

Le altre componenti, almeno per il momento, non sembrerebbero intenzionate a indicare candidature alternative, preferendo attendere le decisioni della Serie A. Proprio il massimo campionato è diventato il terreno principale del confronto, dopo che a giugno aveva sostenuto quasi all’unanimità Malagò, con 19 società favorevoli su 20. L’emergere dell’opzione Galliani ha però aperto una frattura, evidenziata anche dalla riunione informale di martedì tra 14 club, conclusasi senza una posizione condivisa.