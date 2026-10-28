La retrocessione del West Ham pesa sui conti del London Stadium: più posti per sfidare Wembley

Lo stadio londinese è stato inaugurato nel 2012 in occasioni dei Giochi Olimpici e ha una capienza di 60mila spettatori . La struttura è diventata in seguito la casa del West Ham e rappresenta un costo di circa 19 milioni di sterline all’anno per i contribuenti , dopo che l’affitto pagato dal West Ham è stato dimezzato in seguito alla retrocessione. A questo si aggiunge l’aumento dei costi per il personale di sicurezza, legato al maggior numero di partite casalinghe disputate nella seconda divisione inglese.

Il London Stadium punta sulla boxe per aumentare i ricavi e ridurre il peso economico della retrocessione del West Ham in Championship . I responsabili dell’impianto vogliono infatti allentare le restrizioni sulla capienza per gli incontri di boxe , con l’obbiettivo finale di competere con Wembley per quanto riguarda l’ospitare i grandi eventi. A riportarlo è il portale britannico City AM.

L’accordo con il West Ham e i costi per i contribuenti

L’accordo tra il club e i gestori dello stadio risale al 2016, quando David Gold, David Sullivan e Karren Brady erano alla guida del West Ham e venne descritto come «l’affare del secolo». La società ottenne un contratto di locazione della durata di 99 anni, con un pagamento iniziale di 15 milioni di sterline (17,9 milioni di euro con il cambio attuale) e un affitto annuale di 2,5 milioni di sterline (2,9 milioni di euro).

L’impianto era costato complessivamente 701 milioni di sterline (836 milioni di euro) alle casse pubbliche. Nel corso degli anni, l’accordo è stato spesso criticato per il suo impatto sui contribuenti. A peggiorare la situazione c’è stata la retrocessione del club, che ha finito la stagione al 18esimo posto in Premier League. Il passo indietro del club, dalla Premier League al Championship ha di conseguenza ulteriormente ridotto le entrate da affitto e aumentato le spese di gestione.

La scorsa estate, il London Stadium ha ospitato grandi eventi musicali, tra cui tre concerti dei Take That e due dei Metallica, oltre alla partita di beneficenza Soccer Aid. L’obbiettivo era aumentare i ricavi attraverso eventi diversi dal calcio, ma le entrate ottenute sono state assorbite dalle perdite legate alla retrocessione del club in seconda divisione inglese.