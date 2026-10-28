La partenza record spinge la Lazio in Borsa: il titolo vola a +6%

La Lazio è protagonista di un inizio di stagione sorprendente e come guadagna punti in campionato, guadagna anche in Borsa. La squadra biancoceleste si trova attualmente in prima posizione a quota 25 punti (in attesa della sfida tra Venezia e Inter). Dopo la nona giornata di Serie A 2026/27 i risultati sportivi aumentano la speranza di tornare a lottare non solo per il campionato italiano, ma anche per un posto in Champions League. Per la Lazio – che ha fatto registrare il secondo migliore avvio in Serie A nella sua storia – l’ultima qualificazione alla massima competizione europea risale alla stagione 2022/23, annata nella quale arrivò seconda dietro il Napoli.
Un traguardo importante per la squadra, che sta affrontando un momento delicato a causa delle proteste dei tifosi contro il Presidente Claudio Lotito. La protesta va ormai avanti da sette mesi e ha portato una gran parte della tifoseria a rinunciare a seguire allo stadio Olimpico la propria squadra. I tifosi, infatti, hanno boicottato anche eventi importanti, come il derby contro la Roma e la semifinale di Coppa Italia, vinta poi ai rigori contro l’Atalanta. Il sostegno però, non è mancato nelle trasferte: i settori ospiti sono stati infatti riempiti dai tifosi biancocelesti che hanno sostenuto la squadra in questo inizio di stagione particolarmente positivo.
Tornando ai risultati e al loro effetto positivo, questa mattina il titolo della Lazio in Borsa (il club biancoceleste è quotato a Piazza Affari insieme alla Juventus) ha subito un’impennata che ha portato un rialzo del 5,88%, raggiungendo quota 1,80 euro per azione. Un dato che assume una maggiore importanza considerando l’anno scorso.
Nell’estate 2025 la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 aveva portato la quotazione in rialzo dell’8% per un valore delle azioni pari a oltre 0,97 euro e una capitalizzazione di mercato di quasi 65 milioni. Oggi, invece, le azioni salgono mentre la Lazio si trova all’ultimo posto in Serie A per riempimento dello stadio, anche a causa della protesta dei tifosi. Un paradosso quindi: il titolo cresce in Borsa, ma sugli spalti la situazione è molto diversa.
Va ricordato che il titolo della Lazio è particolarmente soggetto a volatilità, dal momento in cui il flottante (la quota effettivamente in circolazione sul mercato) è limitato. Questo significa che pochi scambi possono causare grandi variazioni di prezzo, rendendo il titolo molto sensibile a ogni ordine di acquisto o vendita.