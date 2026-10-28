La partenza record spinge la Lazio in Borsa: il titolo vola a +6%

La Lazio è protagonista di un inizio di stagione sorprendente e come guadagna punti in campionato, guadagna anche in Borsa. La squadra biancoceleste si trova attualmente in prima posizione a quota 25 punti (in attesa della sfida tra Venezia e Inter). Dopo la nona giornata di Serie A 2026/27 i risultati sportivi aumentano la speranza di tornare a lottare non solo per il campionato italiano, ma anche per un posto in Champions League. Per la Lazio – che ha fatto registrare il secondo migliore avvio in Serie A nella sua storia – l’ultima qualificazione alla massima competizione europea risale alla stagione 2022/23, annata nella quale arrivò seconda dietro il Napoli.

Un traguardo importante per la squadra, che sta affrontando un momento delicato a causa delle proteste dei tifosi contro il Presidente Claudio Lotito. La protesta va ormai avanti da sette mesi e ha portato una gran parte della tifoseria a rinunciare a seguire allo stadio Olimpico la propria squadra. I tifosi, infatti, hanno boicottato anche eventi importanti, come il derby contro la Roma e la semifinale di Coppa Italia, vinta poi ai rigori contro l’Atalanta. Il sostegno però, non è mancato nelle trasferte: i settori ospiti sono stati infatti riempiti dai tifosi biancocelesti che hanno sostenuto la squadra in questo inizio di stagione particolarmente positivo.