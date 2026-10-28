Aurelio De Laurentiis continua sulla strada tracciata che porterebbe il Napoli al suo nuovo stadio nell’area della ex Q8 a San Giovanni a Teduccio. Proprio per questo, il patron del club azzurro ha incontrato la famiglia Aponte, che controlla MSC Crociere – con cui il Napoli ha un accordo da main sponsor in atto –, per illustrare il progetto del nuovo impianto e capire se si possa imbastire una collaborazione anche su questo fronte. Dopo l’incontro, Leonardo Massa, vice presidente Sud Europa di MSC Crociere ha spiegato: «Come MSC siamo vicini a molti sport: l’America’s Cup, la Formula 1 e anche il Calcio Napoli di cui siamo sponsor da molti anni. Ci auguriamo che queste collaborazioni proseguano per il futuro».

Come riporta Il Mattino, l’incontro è stato informale ed è servito a De Laurentiis per spiegare il piano per un super impianto da 70mila posti e 130 skybox, che disegnerebbe la nuova skyline di Napoli Est, per un investimento tra i 700 e i 900 milioni.