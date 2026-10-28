FIFA oltre alle stime: incasso da 4,5 miliardi dai biglietti per i Mondiali 2026

Si tratta, inoltre, di un risultato ben al di sopra delle stime iniziali della stessa FIFA, che aveva fissato ricavi dalla biglietteria per 3,3 miliardi di dollari (2,95 miliardi di euro). In totale i Mondiali in USA, Canada e Messico hanno portato complessivamente 15 miliardi complessivi .

I biglietti per le partite dei Mondiali 2026 hanno portato alla FIFA ricavi per 5 miliardi di dollari (pari a 4,48 miliardi di euro). Cifra cinque volte superiore a quella registrata per l’edizione precidente del torneo iridato, disputatasi nel 2022 in Qatar , per cui si arrivò a toccare i 929 milioni di dollari . A riportarlo è il quotidiano The Times.

Ovviamente, nel confrontare le cifre fra le ultime due edizioni dei Mondiali, va considerato soprattutto il numero di partite. Nel 2026 le partite sono state 40 in più, 104 invece di 64, ma il forte aumento degli incassi è stato soprattutto il riflesso della politica di prezzi dinamici adottata dalla FIFA per i biglietti e della commissione del 30% trattenuta su ogni rivendita, che avveniva esclusivamente sulla piattaforma messa a disposizione dal massimo organo del calcio mondiale, finito al centro delle critiche per la politica dei prezzi dinamici adottata per la prima volta nella sua storia.

Da parte sua, la FIFA ha sempre difeso questa scelta ribadendo come se non fosse stata approntata una piattaforma dedicata, le cifre derivanti dalla rivendita dei tagliandi sarebbero finite, in maggior parte o nella loro totalità, nelle tasche di bagarini, agenzie e piattaforme di vendita non autorizzate.

Anche questa estate, la FIFA ha poi ribadito come i ricavi generati dai Mondiali 2026 sarebbero serviti a finanziare le risorse aggiuntive destinate alle 211 federazioni affiliate, annunciate questo mese. Dei 6,81 milioni di biglietti, «oltre 100.000 biglietti per l’intero torneo sono stati messi a disposizione al prezzo di 60 dollari, compresi più di 1.000 per la finale», ha confermato un portavoce del massimo organo del calcio mondiale.