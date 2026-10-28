Amorim al Milan accorcia la vita a Carrick? L'eventuale esonero pesa meno allo United

L’avventura di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United è appesa a un filo molto sottile. Dopo le nette sconfitte con Como, in Champions, e Bournemouth in Premier League, il tecnico inglese è alla cosiddetta ultima spiaggia: la sfida di Stamford Bridge contro il Chelsea in programma sabato pomeriggio.
Dietro alla decisione del club di Manchester di concedere ulteriore tempo al tecnico, reduce da sole due vittorie su 12 partite stagionali, si era fatta avanti una motivazione finanziaria, visto il costo che la società avrebbe dovuto affrontare per esonerare Carrick. Una ricostruzione che l’esperto di finanza calcistica Kieran Maguire ha però smentito.
Secondo Maguire, in caso di esonero di Carrick, lo United dovrebbe riconoscere al tecnico 5-6 milioni di sterline (pari a 5,9 e 7,1 milioni di euro). Una cifra che viene definita non eccessiva per le finanze del club inglese, nonostante il settimo bilancio consecutivo chiuso in rosso, anche in virtù del risparmio economico per via dell’ingaggio di Ruben Amorim come tecnico del Milan.
Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, l’arrivo del tecnico portoghese in rossonero ha permesso al Manchester United di non riconoscere in totale i 18,1 milioni di euro già accantonati nel bilancio 2025/26, ma solamente una parte pari a 9,5 milioni, risparmiando così in tutto 8,6 milioni di euro. Questa cifra permetterebbe così il licenziamento di Carrick senza appesantire ulteriormente i conti dei Red Devils. Ora la palla passa al campo.