Amorim al Milan accorcia la vita a Carrick? L'eventuale esonero pesa meno allo United

L’avventura di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United è appesa a un filo molto sottile. Dopo le nette sconfitte con Como, in Champions, e Bournemouth in Premier League, il tecnico inglese è alla cosiddetta ultima spiaggia: la sfida di Stamford Bridge contro il Chelsea in programma sabato pomeriggio.

Dietro alla decisione del club di Manchester di concedere ulteriore tempo al tecnico, reduce da sole due vittorie su 12 partite stagionali, si era fatta avanti una motivazione finanziaria, visto il costo che la società avrebbe dovuto affrontare per esonerare Carrick. Una ricostruzione che l’esperto di finanza calcistica Kieran Maguire ha però smentito.