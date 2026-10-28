Ma dove vedere Venezia-Inter in tv e streaming ? La partita sarà trasmessa in diretta anche su Sky, con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go. La sfida rientra infatti tra i tre incontri per giornata di Serie A trasmessi dalla pay-TV satellitare.

L’Inter arriva alla sfida con l’obbiettivo di conquistare tre punti importanti per mantenere la prima posizione in classifica. Il Venezia, invece, proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la squadra di Chivu e cercare punti preziosi davanti ai propri tifosi. Le due squadre scendono in campo solo pochi giorni dopo l’ottava giornata, nella quale l’Inter ha battuto la Fiorentina per 2-1 mentre il Venezia è stato sconfitto per 1-0 sul campo del Genova.

La nona giornata della Serie A 2026/27 continua mercoledì 28 ottobre con il primo turno infrasettimanale della stagione . Protagonista della giornata la sfida tra Venezia e Inter , in programma allo S tadio Per Luigi Penzo di Venezia . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30 .

Venezia Inter dove vederla in TV – La diretta su Sky Sport e Sky Go

Venezia-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nell’ambito dell’offerta dedicata alla Serie A per la stagione 2026/27. In particolare, l’incontro sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per seguire la partita sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto Calcio.

La gara potrà essere vista comodamente sul televisore attraverso il decoder Sky, con la possibilità di usufruire della trasmissione in 4K sui dispositivi compatibili.

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Venezia-Inter sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore.

Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro. La diretta streaming consentirà dunque di seguire il Venezia e l’Inter a anche in mobilità, utilizzando una connessione internet e un dispositivo supportato.

Serie A 2026/27, l’offerta di Sky Sport

Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette tre partite per ogni giornata di Serie A, in base all’accordo sui diritti audiovisivi valido fino al termine della stagione 2028/29. L’offerta comprende complessivamente 114 incontri stagionali, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e quattro scontri diretti tra le principali squadre della Serie A.

La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle protagoniste del campionato italiano. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.