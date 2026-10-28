Ma dove vedere Parma-Udinese in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Parma arriva alla sfida contro l’Udinese dopo la sconfitta per 2-1 contro la Lazio, e si trova attualmente al diciannovesimo posto in classifica, con 4 punti. I gialloblù cercheranno quindi di sfruttare il fattore campo per interrompere la serie negativa e conquistare punti importanti in chiave salvezza. L’Udinese invece, si trova al diciassettesimo posto, sempre a quota 4 punti, ed è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Milan. La formazione friulana proverà a reagire per ritrovare il risultato e allontanarsi dalla zona bassa della classifica.

La nona della Serie A 2026/27 continua oggi mercoledì 28 ottobre con la sfida tra Parma e Udinese , in programma allo Stadio Ennio Tardini di Parma . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30 .

Dove vedere Parma Udinese in tv

Parma-Udinese sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.30. La sfida della nona giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Parma Udinese in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Parma-Udinese sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Parma Udinese in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Parma Udinese in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Parma-Udinese è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Parma Udinese, quando si gioca

L’appuntamento con Parma-Udinese è fissato per mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18.30 allo Stadio Ennio Tardini a Parma. La sfida è valida per la nona giornata della Serie A 2026/27.

Entrambe le squadre hanno bisogno di punti importanti per allontanarsi della zona bassa della classifica. Con 4 punti, per entrambe le squadre la sfida rappresenta dunque un’occasione importante. Il Parma potrà sfruttare il fattore campo mentre l’Udinese potrà contare sul rientro di Nicolò Zaniolo, dopo più di un mese dal suo infortunio.