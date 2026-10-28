Ma dove vedere Monza-Napoli in tv e streaming ? La partita sarà trasmessa in diretta anche su Sky, con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go. La sfida rientra infatti tra i tre incontri per giornata di Serie A trasmessi dalla pay-TV satellitare.

Il Napoli arriva alla sfida contro il Monza dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma e cercherà di tornare alla vittoria per recuperare punti in classifica. I partenopei dovranno però fare i conti con diverse assenze, tra cui quelle di Buongiorno e Neres. Il Monza, invece, proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la squadra di Massimiliano Allegri e conquistare punti importanti davanti ai propri tifosi.

La nona giornata della Serie A 2026/27 continua mercoledì 28 ottobre con il primo turno infrasettimanale della stagione . Protagonista della giornata la sfida tra Monza e Napoli , in programma allo stadio Brianteo di Monza . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Monza Napoli dove vederla in TV – La diretta su Sky Sport e Sky Go

Monza-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nell’ambito dell’offerta dedicata alla Serie A per la stagione 2026/27. In particolare, l’incontro sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per seguire la partita sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto Calcio.

La gara potrà essere vista comodamente sul televisore attraverso il decoder Sky, con la possibilità di usufruire della trasmissione in 4K sui dispositivi compatibili.

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Monza-Napoli sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore.

Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro. La diretta streaming consentirà dunque di seguire il Monza e il Napoli a anche in mobilità, utilizzando una connessione internet e un dispositivo supportato.

Serie A 2026/27, l’offerta di Sky Sport

Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette tre partite per ogni giornata di Serie A, in base all’accordo sui diritti audiovisivi valido fino al termine della stagione 2028/29. L’offerta comprende complessivamente 114 incontri stagionali, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e quattro scontri diretti tra le principali squadre della Serie A.

La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle protagoniste del campionato italiano. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.