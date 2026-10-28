Ma dove vedere Milan-Bologna in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Milan arriva alla sfida contro il Bologna dopo la vittoria per 2-0 in trasferta contro l’Udinese, raggiungendo così le prime posizioni della classifica. La squadra di Ruben Amorim cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare altri tre punti e dare continuità ai risultati positivi. Il Bologna invece, è reduce dal successo per 2-0 contro il Cagliari e si trova al tredicesimo posto con 8 punti.

La nona della Serie A 2026/27 continua oggi mercoledì 28 ottobre con la sfida tra Milan e Bologna , in programma allo Stadio San Siro a Milano . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30 .

Dove vedere Milan Bologna in tv

Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.30. La sfida della nona giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Milan Bologna in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Milan-Bologna sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Milan Bologna in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Milan Bologna in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Milan-Bologna è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Milan Bologna, quando si gioca

L’appuntamento con Milan-Bologna è fissato per mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18.30 a San Siro a Milano. La sfida è valida per la nona giornata della Serie A 2026/27.

La formazione di Ruben Amorim ha bisogno del sostegno del pubblico per conquistare punti importanti e raggiungere le rivali Roma, Lazio e Inter. La formazione di Raffaele Palladino proverà invece a confermare i progressi delle ultime giornate e a mettere in difficoltà i rossoneri a San Siro.