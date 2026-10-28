Ma dove vedere Genoa-Juventus in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Genoa arriva alla sfida contro la Juventus dopo la vittoria per 1-0 contro il Venezia, che ha permesso alla formazione di Daniele De Rossi di conquistare punti importanti in campionato. I rossoblù si trovano nella parte bassa della classifica e proveranno a sfruttare il fattore campo per ottenere un altro risultato positivo. La Juventus invece arriva dal successo per 2-0 in trasferta contro il Lecce. La squadra di Luciano Spalletti cercherà quindi di dare continuità alla vittoria e avvicinarsi alle prime posizioni della classifica.

La nona della Serie A 2026/27 continua oggi mercoledì 28 ottobre con la sfida tra Genoa e Juventus , in programma allo Stadio Comunale Luigi Ferraris di Genova . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Dove vedere Genoa Juventus in tv

Genoa-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della nona giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Genoa Juventus in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Genoa-Juventus sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Genoa Juventus in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Genoa Juventus in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Genoa-Juventus è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Genoa Juventus, quando si gioca

L’appuntamento con Genoa-Juventus è fissato per mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20.45 allo Stadio Comunale Luigi Ferraris a Genova. La sfida è valida per la nona giornata della Serie A 2026/27.

Il Genoa ha bisogno di allontanarsi da una scomoda sedicesima posizione e avrà bisogno del supporto del pubblico per battere la formazione di Spalletti. La Juventus invece ha bisogno di una vittoria per dare continuità ai risultati, un fattore che è mancato in questo inizio di stagione.