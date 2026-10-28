La Verità: questo il piano di Del Vecchio per il Fatto Quotidiano

L’operazione prevede un corrispettivo di 0,286 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 7,15 milioni di euro , con l’obiettivo di acquisire il controllo della società e procedere successivamente al delisting dalla Borsa. L’eventuale Opa è tuttavia subordinata al raggiungimento di una partecipazione pari almeno all’82,9% del capitale votante, necessaria per superare il vincolo statutario che impedisce a un singolo azionista di detenere più del 17% del capitale sociale.

L’operazione avviata da Leonardo Maria Del Vecchio per acquisire Seif, la società editrice del Fatto Quotidiano , potrebbe avere finalità che vanno oltre l’effettivo acquisto del gruppo editoriale. È questa la ricostruzione del quotidiano La Verità, che analizza le possibili implicazioni dell’offerta pubblica di acquisto volontaria annunciata da Lmdv Media, società riconducibile all’imprenditore.

Una condizione che rende particolarmente complessa la riuscita dell’operazione. I principali azionisti di Seif, tra cui Antonio Padellaro, Cinzia Monteverdi, Marco Travaglio e Peter Gomez, hanno infatti già manifestato la volontà di non cedere le proprie partecipazioni, rappresentative complessivamente della maggioranza del capitale.

Secondo l’interpretazione de La Verità, proprio le difficoltà nel portare a termine l’acquisizione potrebbero indicare l’esistenza di una strategia differente. L’attenzione si concentra in particolare sulla due diligence annunciata da Lmdv Media, finalizzata ad approfondire la situazione economico-finanziaria della società editrice.

Negli ultimi esercizi Seif ha registrato risultati negativi e presenta un patrimonio netto negativo. La stessa Lmdv Media ha indicato la volontà di valutare il fabbisogno finanziario necessario a garantire la continuità aziendale ed editoriale nei prossimi 24 mesi, stimando preliminarmente un possibile apporto di risorse non superiore a 4 milioni di euro.

Per il quotidiano, l’approfondimento sui conti potrebbe quindi assumere un ruolo centrale anche nell’eventualità in cui l’Opa non dovesse andare a buon fine. L’ipotesi avanzata è che Del Vecchio possa utilizzare le informazioni raccolte per valutare eventuali iniziative nei confronti dell’attuale gestione, qualora emergessero criticità di natura amministrativa o finanziaria.

Il quotidiano non esclude, in questo scenario, possibili contestazioni rivolte agli organi societari, compresi amministratori, sindaci e revisori. Si tratta tuttavia di una prospettiva ipotetica, subordinata all’emersione di eventuali elementi concreti e non di iniziative già annunciate dall’imprenditore.