Presunto caso di razzismo in Trento-Juve Next Gen: indaga la Procura FIGC

Come riportato da Tuttosport, al minuto numero 32 la Juventus Next Gen era passata in vantaggio con Francesco Leone, prima della rimonta del Trento , firmata da Juan Molina su rigore e da Marco Ladisa . La Juventus Next Gen ha affrontato gran parte del secondo tempo in 10, a causa dell’espulsione di Mattia Brugarello al cinquantacinquesimo minuto. Durante la sfida, alcuni tifosi della squadra di casa presenti in Tribuna Nord avrebbero rivolto frasi razziste a un tesserato bianconero . L’episodio, tuttavia, deve ancora essere verificato e sono in corso ulteriori accertamenti. Non sono ancora state disposte sanzioni e il fatto è stato descritto dal Giudice Sportivo come un «asserito comportamento».

Si è conclusa con una vittoria per 2-1 del Trento la sfida contro la Juventus Next Gen , disputata domenica 25 ottobre , ma la partita potrebbe avere conseguenze anche sul piano della giustizia sportiva. La Procura Federale sta infatti indagando su un presunto episodio di razzismo avvenuto dopo il fischio finale della gara allo stadio Briamasco, ai danni di un tesserato bianconero.

Come prima cosa, la Procura Federale dovrà ascoltare i componenti della squadra arbitrale per verificare se abbiano sentito le frasi contestate. Sarà inoltre necessario individuare il settore da cui sono arrivate le frasi razziste, stabilire quanti tifosi fossero presenti nell’area e verificare quanti di loro sarebbero stati coinvolti. Il Giudice Sportivo ha chiesto di completare gli approfondimenti «nel più breve tempo possibile».

Questi elementi saranno importanti per valutare l’eventuale responsabilità del club. L’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che i comportamenti discriminatori vanno puniti e che vada inoltre valutata la dimensione dell’episodio e la sua effettiva percezione. In base ai risultati delle verifiche, tra gli eventuali provvedimenti disciplinari ci potrebbero essere la chiusura di uno o più settori dello stadio.

Al momento però, non è stata adottata alcuna misura. Restano ancora un’incognita il nome del tesserato bianconero coinvolto e il contenuto delle presunte frasi razziste. Mancano inoltre i chiarimenti sulla dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilità, in attesa degli esiti delle indagini.