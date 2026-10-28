Calciatori e tecnici candideranno Galliani alla presidenza della FIGC

Mentre la Lega Calcio Serie A è pronta a confermare il suo appoggio alla candidatura dell’attuale commissario della FIGC Giovanni Malagò in vista delle elezioni di dicembre per il nuovo presidente della Federcalcio, nelle ultime ore è arrivata una sorpresa molto rilevante da parte di AIC, Associazione Italiana Calciatori, e AIAC, Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Infatti, come riporta l’ANSA, le due associazioni sono pronte ad andare contro la decisione della Lega Serie A e appoggiare la candidatura di Adriano Galliani. L’ex amministratore delegato di Milan e Monza, così, si appresta a essere lo sfidante di Malagò per la poltrona di numero uno del calcio italiano.