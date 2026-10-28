Contatti irregolari con Alvarez, il Barcellona se la cava: solo 600 euro di multa

L’attaccante argentino classe 2000 è arrivato all’ Atletico Madrid nel 2024 e ha un contratto valido fino a giugno del 2030. Durante l’estate è stato protagonista di una vera e propria telenovela di calciomercato, motivo per cui la società della capitale aveva contestato al Barcellona di aver contattato il giocatore senza rispettare le regole federali. La multa rientra nell’ articolo 133 del regolamento della federazione spagnola, ma rappresenta solo una lieve sanzione per il club blaugrana. L’Atletico aveva presentato un reclamo anche alla FIFA , che però ha dichiarato di non avere competenza sul caso.

Alvarez si è scusato con i tifosi dell’Atletico

La vicenda ha creato tensioni anche tra Alvarez e i tifosi dell’Atletico. Durante un’intervista ai Mondiali del 2026, l’argentino aveva dichiarato di voler realizzare il sogno di giocare nel Barcellona. Le sue parole avevano alimentato le voci di mercato per tutta la sessione estiva ma non erano state apprezzate dai tifosi dell’Atletico.

Dopo aver segnato il gol decisivo nella partita contro il Deportivo La Coruña, finita 1-0 sabato scorso, l’attaccante si è scusato per le dichiarazioni sul possibile trasferimento. «È stato un errore. Capisco perché i tifosi siano arrabbiati. Se fossi un tifoso, sarei arrabbiato anch’io. Soprattutto considerando il modo in cui mi hanno sostenuto da quando sono arrivato», ha spiegato Alvarez.

Il giocatore è spesso fischiato dal pubblico del Metropolitano nelle ultime settimane ma ha ricevuto una standing ovation da parte di alcuni settori dello stadio dopo il gol contro il Deportivo. Questo rappresenta un segnale di possibile riavvicinamento con i sostenitori dell’Atletico.