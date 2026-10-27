Corsa alla presidenza della FIGC: Galliani si tessera da dirigente con l'Enotria

L’ex amministratore delegato di Milan e Monza è pronto quindi a candidarsi per sfidare Giovanni Malagò , attuale commissario federale ed ex numero uno della FIGC. Galliani attende che una componente appoggi la sua candidatura e spera fortemente che questa sia proprio quella Serie A , che nelle scorse elezioni fece per prima il nome di Malagò. In alternativa potrebbe comunque ottenere il supporto della Lega Nazionale Dilettanti di Giancarlo Abete , sconfitto a giugno proprio da Malagò.

Dal canto suo, l’ex numero uno di CONI e FIGC ritiene di avere tutte le chance per bissare il successo elettorale. Dalla sua parte, infatti, ci sono i risultati ottenuti in questi quattro mesi dalla Nazionale del Commissario tecnico Roberto Mancini, frutto anche di un rinnovamento del gruppo e l’inserimento di tanti giovani come Kayode e Romano; la qualificazione dell’Under 21, con largo anticipo, agli Europei di categoria; e le Azzurre vicine al Mondiale, finaliste dei playoff contro la Finlandia.

Sono questi alcuni degli elementi che Malagò può mettere sul piatto con i club di Serie A, scisso a metà tra due schieramenti e con diverse società indecise. C’è infatti attesa per il vertice informale in programma tra le medio-piccole. Più di una decina di società – indiscrezioni parlano di 14, solo da remoto – dovrà decidere se appoggiare nuovamente Malagò oppure virare su Galliani. Servono 11 firme per la candidatura da portare entro il 4 novembre e le interlocuzioni tra i candidati e i vari club sono fitte, alla ricerca di spostare i voti mancanti.