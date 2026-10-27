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Pulisic verso il rinnovo con il Milan: l'impatto del nuovo contratto a bilancio

Lo statunitense classe 1998 è prono a legarsi al club rossonero fino al 2031.

Di
Luca Cosentini
Finanza
Onefootball
Pulisic stipendio Milan
Christian Pulisic (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Dopo un inizio di stagione a rilento, Christian Pulisic ha sfruttato la prima pausa per le nazionali per tornare in grande forma e i risultati si sono visti. Il calciatore statunitense è diventato centrale nello scacchiere di Ruben Amorim tornando anche a essere grande protagonista in zona gol, come accaduto nella prima tranche della stagione scorsa.

E ora, dopo diverse indiscrezioni Milan e l’entourage di Pulisic sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo di contratto con lo statunitense che è ormai prossimo a legarsi nuovamente, con adeguamento salariale e prolungamento dell’accordo, ai colori rossoneri.

Ma quanto costerebbe Pulisic al Milan dopo il rinnovo? Calcio e Finanza ha effettuato una simulazione, ipotizzando che il nuovo accordo entri in vigore il 1° gennaio 2027, esattamente a metà della stagione 2026/27.

Calcio e Finanza

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