Pulisic verso il rinnovo con il Milan: l'impatto del nuovo contratto a bilancio

Dopo un inizio di stagione a rilento, Christian Pulisic ha sfruttato la prima pausa per le nazionali per tornare in grande forma e i risultati si sono visti. Il calciatore statunitense è diventato centrale nello scacchiere di Ruben Amorim tornando anche a essere grande protagonista in zona gol, come accaduto nella prima tranche della stagione scorsa.

E ora, dopo diverse indiscrezioni Milan e l’entourage di Pulisic sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo di contratto con lo statunitense che è ormai prossimo a legarsi nuovamente, con adeguamento salariale e prolungamento dell’accordo, ai colori rossoneri.

Ma quanto costerebbe Pulisic al Milan dopo il rinnovo? Calcio e Finanza ha effettuato una simulazione, ipotizzando che il nuovo accordo entri in vigore il 1° gennaio 2027, esattamente a metà della stagione 2026/27.