La FIFA pronta a scegliere gli stadi dei Mondiali 2030: al via le visite in Spagna, Portogallo e Marocco

Con una nota sul proprio sito, la FIFA ha comunicato che inizierà a effettuare una serie di visite agli stadi in Marocco, Portogallo e Spagna nel corso dei mesi di novembre e dicembre per verificare il processo di pianificazione in vista dei Mondiali 2030 che i tre paesi organizzeranno e in cui ci saranno partite anche fra Argentina, Paraguay e Uruguay.

Una delegazione FIFA, composta da rappresentanti delle principali aree funzionali, visiterà le città candidate a ospitare le partite e gli stadi candidati nei tre Paesi. Le visite rappresentano una fase importante del processo di selezione degli impianti e consentiranno alla FIFA di valutare il livello di preparazione, i piani operativi e le infrastrutture proposte per il torneo da ciascuna sede candidata. Nel corso di queste visite, la delegazione FIFA incontrerà i rappresentanti delle autorità locali, regionali e nazionali, i gestori degli stadi, gli operatori coinvolti nei trasporti e nella mobilità, i fornitori di strutture ricettive e altri partner fondamentali per l’organizzazione dell’evento.