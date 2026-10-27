La FIFA pronta a scegliere gli stadi dei Mondiali 2030: al via le visite in Spagna, Portogallo e Marocco

Con una nota sul proprio sito, la FIFA ha comunicato che inizierà a effettuare una serie di visite agli stadi in Marocco, Portogallo e Spagna nel corso dei mesi di novembre e dicembre per verificare il processo di pianificazione in vista dei Mondiali 2030 che i tre paesi organizzeranno e in cui ci saranno partite anche fra Argentina, Paraguay e Uruguay.
Una delegazione FIFA, composta da rappresentanti delle principali aree funzionali, visiterà le città candidate a ospitare le partite e gli stadi candidati nei tre Paesi. Le visite rappresentano una fase importante del processo di selezione degli impianti e consentiranno alla FIFA di valutare il livello di preparazione, i piani operativi e le infrastrutture proposte per il torneo da ciascuna sede candidata. Nel corso di queste visite, la delegazione FIFA incontrerà i rappresentanti delle autorità locali, regionali e nazionali, i gestori degli stadi, gli operatori coinvolti nei trasporti e nella mobilità, i fornitori di strutture ricettive e altri partner fondamentali per l’organizzazione dell’evento.
Nel dettaglio, la delegazione visiterà le seguenti città candidate a ospitare le partite: Agadir, Barcellona, Bilbao, Casablanca, Fez, Las Palmas, Lisbona, Madrid, Marrakech, Porto, Rabat, San Sebastian, Siviglia, Tangeri e Saragozza. Inoltre, fra sapere direttamente il massimo organo del calcio mondiale, che potranno essere visitati, e quindi valutati, anche altri impianti.
Infatti, le visite agli impianti sono finalizzate a supportare la valutazione di ciascuna città candidata e di ciascuno stadio candidato sulla base dei requisiti FIFA per l’organizzazione del torneo. Il processo contribuirà a orientare le decisioni della FIFA riguardo alla selezione definitiva delle sedi per la Coppa del Mondo 2030.
«Il numero di partite e le rispettive tipologie che si disputeranno in ciascun impianto saranno decisi soltanto dopo la conferma delle città ospitanti e nell’ambito del processo di definizione del calendario delle partite – si legge nella nota della FIFA –. Nel frattempo, la FIFA continua a lavorare a stretto contatto con tutte le parti coinvolte in Marocco, Portogallo e Spagna per portare avanti i preparativi per il torneo. Ulteriori informazioni sul processo di selezione delle sedi per la Coppa del Mondo FIFA 2030 saranno comunicate a tempo debito».