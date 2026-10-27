Partita aperta tra Galliani e Malagò: Serie A spaccata sulla presidenza della FIGC

La Serie A si divide in due sulla corsa alla presidenza della FIGC. La sfida tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani entra nel vivo in vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre, con i club del massimo campionato chiamati a scegliere se confermare il sostegno all’attuale commissario federale oppure puntare sull’ex amministratore delegato di Milan e Monza. La riunione informale tra le società, alla quale hanno partecipato da remoto 14 club, non ha prodotto una posizione condivisa. All’appello mancavano Inter, Juventus, Milan, Lazio, Roma e Napoli, mentre tra i presenti sono emerse posizioni differenti sulla candidatura da sostenere.

Una parte delle società ha chiesto perché, dopo aver confermato il proprio sostegno a Malagò soltanto poche settimane fa, la Lega dovrebbe ora cambiare orientamento. Altri club ritengono invece che la disponibilità manifestata da Galliani rappresenti un’occasione da cogliere, considerando la sua esperienza dirigenziale e la possibilità di costruire una candidatura capace di raccogliere consensi anche al di fuori della Serie A.

Il risultato è una Lega sostanzialmente spaccata, con gli schieramenti che iniziano a prendere forma ma senza che nessuno dei due candidati abbia ancora la certezza di poter raggiungere gli 11 voti necessari per essere espresso dalla massima serie.