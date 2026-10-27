Serie A spaccata sul presidente FIGC: al via incontri one to one per gli indecisi con Galliani e Malagò

Sta tenendo banco in queste ore il tema della posizione della Serie A nella corsa alla presidenza della FIGC. Se in un primo momento sembrava che i club del massimo campionato fossero compatti nel riconfermare la fiducia a Giovanni Malagò per la candidatura verso le elezioni del 14 dicembre, negli ultimi giorni è emersa con forza l’alternativa che porta il nome di Adriano Galliani.

L’ex amministratore delegato di Milan e Monza ha dato la sua disponibilità a correre per la poltrona principale del calcio italiano, raccogliendo diversi consensi. Al suo fianco le certezze portano i nomi di Inter, Atalanta, Milan, Como e Genoa, pronte a sostenere il dirigente classe 1944. Dall’altra parte, invece, Malagò può contare sicuramente sull’appoggio di Napoli, Roma, Lecce, Bologna e Monza.