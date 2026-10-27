Sfida Galliani-Malagò, vertice tra i club di Serie A verso il voto: gli schieramenti

Giornata potenzialmente decisiva per la corsa alla presidenza della FIGC. Questa mattina i club di Serie A si riuniranno in conference call per fare il punto sulla sfida tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani, i due protagonisti della corsa alla guida della Federcalcio. Un confronto che potrebbe contribuire a definire gli equilibri in vista del voto in programma per il prossimo 14 dicembre.
Secondo le indiscrezioni riportate dall’edizione odierna de La Repubblica, i due candidati sarebbero al momento sostanzialmente appaiati, con sei società schierate a favore di ciascuno nella partita che porterà al nuovo voto dopo quello andato in scena alla fine del mese di giugno.
Da Malagò a Galliani: gli schieramenti in attesa del vertice
Giovanni Malagò – attuale Commissario Straordinario della Federcalcio – avrebbe raccolto il sostegno di:
- Napoli
- Lecce
- Monza
- Roma
- Bologna
- Torino
Sul fronte opposto, Adriano Galliani (che nel frattempo si è tesserato come dirigente accompagnatore all’Enotria, storico club dilettantistico milanese) può contare sull’appoggio di Inter e Atalanta, considerate le principali promotrici della sua candidatura, oltre ad altre quattro società. Nel dettaglio:
- Inter
- Atalanta
- Milan
- Como
- Genoa
- Cagliari
La Juventus guida il fronte degli indecisi
Restano dunque otto club che non avrebbero ancora espresso una posizione definitiva. Tra questi figura la Juventus, i cui dirigenti sarebbero in attesa di indicazioni dalla proprietà. Anche la Lazio, attraverso il presidente Claudio Lotito, non avrebbe ancora preso posizione, nonostante la vicinanza politica e istituzionale con Galliani, collega in Senato proprio del presidente biancoceleste.
Il vertice di oggi potrebbe quindi rivelarsi determinante per comprendere quale dei due candidati riuscirà a raccogliere il consenso necessario. Il termine per presentare le candidature è fissato al 4 novembre, ma gli equilibri potrebbero chiarirsi già nelle prossime ore.
Un elemento centrale riguarda anche le modalità di presentazione delle candidature: all’opposizione basterebbero dieci firme per ostacolare il percorso di Malagò, mentre Galliani potrebbe eventualmente ottenere la candidatura attraverso un’altra componente federale.
Sul fronte delle altre componenti, dal direttivo degli allenatori sarebbe emersa una linea condivisa: AIAC e AIC, rispettivamente le associazioni di allenatori e calciatori, sarebbero orientate a sostenere la posizione della Serie A, indipendentemente dal candidato individuato. La riunione odierna assume dunque un peso significativo: con dodici club già orientati e otto ancora da convincere, saranno proprio le società indecise a poter spostare gli equilibri nella corsa alla presidenza della Federcalcio.