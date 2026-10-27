Sfida Galliani-Malagò, vertice tra i club di Serie A verso il voto: gli schieramenti

Un elemento centrale riguarda anche le modalità di presentazione delle candidature: all’opposizione basterebbero dieci firme per ostacolare il percorso di Malagò, mentre Galliani potrebbe eventualmente ottenere la candidatura attraverso un’altra componente federale.

Sul fronte delle altre componenti, dal direttivo degli allenatori sarebbe emersa una linea condivisa: AIAC e AIC, rispettivamente le associazioni di allenatori e calciatori, sarebbero orientate a sostenere la posizione della Serie A, indipendentemente dal candidato individuato. La riunione odierna assume dunque un peso significativo: con dodici club già orientati e otto ancora da convincere, saranno proprio le società indecise a poter spostare gli equilibri nella corsa alla presidenza della Federcalcio.