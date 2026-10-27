Rocchi fa un passo indietro: si dimette dall'AIA per lavorare a DAZN

L’ex designatore della Serie A punta quindi su DAZN , dove da alcune settimane è diventato ospite fisso della trasmissione Fuoriclasse, in onda alla domenica sera e appuntamento di punta della piattaforma di sport in streaming sul massimo campionato italiano. Ma i commenti sulle questioni arbitrali sono rimasti per lo più in mano a Luca Marelli , con Rocchi che si è concentrato invece sul commento del campo.

Dopo 37 anni, Gianluca Rocchi ha deciso di lasciare l’ Associazione Italia Arbitri (AIA) . Come riporta Tuttosport, ha rassegnato le proprie dimissioni : anche se formalmente ha ancora qualche giorno di tempo per ripensarci, la scelta sembra presa.

Una nuova sfida professionale che però risulta essere incompatibile con la sua presenza nell’Assoarbitri: finora Rocchi era andato in tv grazie a una deroga che copriva soltanto poche puntate, ma era impensabile continuare la stagione in questo modo e si è resa necessaria una scelta, dentro o fuori. Il suo percorso nell’AIA, del resto, era stato segnato irrimediabilmente dall’inchiesta milanese sulle presunte interferenze di alcuni club – tra cui l’Inter – nelle sue scelte, dalla quale pure è uscito completamente pulito sia per la giustizia ordinaria sia per quella sportiva.

Ma sicuramente da lì sono iniziate le valutazioni sul suo prossimo futuro con Rocchi che avrebbe anche considerato la possibilità di candidarsi alla presidenza dell’AIA, ma non è potuto scendere in corsa in tempo utile per la contesa chiusa il 10 ottobre con la vittoria del nuovo presidente Francesco Massini. Ma per il futuro non è da escludere un incarico all’estero, dove da tempo trovano spazio i migliori dirigenti arbitrali italiani: in seno alla FIFA, infatti, ci sono Collina (che ha avuto anche lui un passato televisivo, ma a Sky) e Irrati, capi di arbitri e VAR mondiali, alla UEFA ecco Rosetti e alla CONCACAF un altro connazionale come Rizzoli. Le dimissioni di Rocchi, peraltro, non escludono che prima o poi l’ex fischietto possa tornare a far parte dell’AIA.