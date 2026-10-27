Dal club dell'anno al miglior portiere: tutti i premi del 70° Pallone d'Oro

Non soltanto il Pallone d’Oro maschile e femminile. La cerimonia della 70ª edizione del Pallone d’Oro, andata in scena lunedì 26 ottobre 2026 al London Palladium Theatre, ha visto l’assegnazione di numerosi riconoscimenti ai protagonisti del calcio internazionale, dai migliori giovani ai portieri, passando per allenatori e club dell’anno. L’evento, organizzato da France Football in collaborazione con la UEFA, si è svolto per la prima volta a Londra, una scelta simbolica per celebrare i 70 anni dalla prima assegnazione del premio, conquistato nel 1956 dall’inglese Stanley Matthews.
Il grande protagonista della serata è stato Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale inglese, che ha conquistato il Pallone d’Oro maschile davanti a Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Per il centravanti anche il Trofeo Gerd Müller, assegnato al miglior attaccante dell’anno. Nel calcio femminile, invece, il riconoscimento principale è andato ad Alexia Putellas, al terzo Pallone d’Oro della carriera.
Spazio anche ai riconoscimenti collettivi, con il Paris Saint-Germain premiato come miglior club maschile, mentre il Barcellona ha conquistato il premio nella categoria femminile. Tra gli allenatori, a imporsi è stato il commissario tecnico della Spagna campione del mondo, Luis de la Fuente, affiancato da Pere Romeu, tecnico del Barcellona femminile.
Pallone d’Oro 2026, tutti i premi assegnati
Di seguito l’elenco completo dei 13 riconoscimenti assegnati durante la cerimonia di Londra:
- Pallone d’Oro maschile: Harry Kane (Bayern Monaco)
- Pallone d’Oro femminile: Alexia Putellas (Barcellona/London City Lionesses)
- Trofeo Kopa maschile – Miglior giovane: Lamine Yamal (Barcellona)
- Trofeo Kopa femminile – Miglior giovane: Vicky López (Barcellona)
- Trofeo Yashin maschile – Miglior portiere: Unai Simón (Athletic Club)
- Trofeo Yashin femminile – Miglior portiere: Cata Coll (Barcellona)
- Trofeo Johan Cruyff maschile – Miglior allenatore: Luis de la Fuente (Spagna)
- Trofeo Johan Cruyff femminile – Miglior allenatore: Pere Romeu (Barcellona)
- Miglior club maschile: Paris Saint-Germain
- Miglior club femminile: Barcellona
- Trofeo Gerd Müller maschile – Miglior attaccante: Harry Kane (Bayern Monaco)
- Trofeo Gerd Müller femminile – Miglior attaccante: Charlyn Corral (Pachuca)
- Premio Sócrates – Impegno sociale e solidarietà: Bukayo Saka (Arsenal)
Tra i protagonisti della serata spicca anche Lamine Yamal, vincitore del Trofeo Kopa per la terza volta consecutiva, mentre il Premio Sócrates è andato all’attaccante dell’Arsenal Bukayo Saka per il suo impegno in iniziative sociali e solidali. Il calcio spagnolo si conferma così tra i grandi protagonisti dell’edizione 2026, grazie ai numerosi premi individuali conquistati e al riconoscimento ottenuto dal Barcellona come miglior club femminile.