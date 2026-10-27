Dal club dell'anno al miglior portiere: tutti i premi del 70° Pallone d'Oro

Non soltanto il Pallone d’Oro maschile e femminile. La cerimonia della 70ª edizione del Pallone d’Oro, andata in scena lunedì 26 ottobre 2026 al London Palladium Theatre, ha visto l’assegnazione di numerosi riconoscimenti ai protagonisti del calcio internazionale, dai migliori giovani ai portieri, passando per allenatori e club dell’anno. L’evento, organizzato da France Football in collaborazione con la UEFA, si è svolto per la prima volta a Londra, una scelta simbolica per celebrare i 70 anni dalla prima assegnazione del premio, conquistato nel 1956 dall’inglese Stanley Matthews.

Il grande protagonista della serata è stato Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale inglese, che ha conquistato il Pallone d’Oro maschile davanti a Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Per il centravanti anche il Trofeo Gerd Müller, assegnato al miglior attaccante dell’anno. Nel calcio femminile, invece, il riconoscimento principale è andato ad Alexia Putellas, al terzo Pallone d’Oro della carriera.