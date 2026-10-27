Accordo Venezia-Comune sul nuovo stadio: concessione di 40 anni per 125 milioni

La concessione prevede un investimento complessivo di 125 milioni di euro da parte della società, destinato alle dotazioni e alle migliorie necessarie per completare l’impianto, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al pagamento del canone concessorio.

Il nuovo stadio sarà inaugurato nella seconda metà della stagione sportiva 2027/2028 e avrà una capienza massima di 18.500 spettatori per le partite di calcio. La struttura diventerà multifunzionale e non sarà utilizzata soltanto in occasione delle partite di calcio. Il progetto prevede l’uso dello stadio durante tutto l’anno per l’organizzazione di concerti, festival e altri grandi eventi culturali e di intrattenimento.

Le parole della presidente del Venezia e del sindac

Francesca Bodie, presidente del Venezia FC, ha commentato la firma del contratto, sottolineando il valore del progetto per il club e per la città: «Oggi è una giornata storica per il Venezia FC e la nostra community. Il Bosco dello Sport sarà la nostra nuova casa: uno Stadio innovativo, inclusivo, sostenibile e dai più elevati standard internazionali, in grado di sprigionare al meglio l’energia e la passione arancioneroverde. Un impianto, aperto tutto l’anno, che si propone come punto di riferimento in Italia per integrazione tra sport, cultura e intrattenimento. Il nostro ringraziamento va al Comune di Venezia per il costante confronto e la proficua collaborazione che hanno reso possibile questo traguardo».