Accordo Venezia-Comune sul nuovo stadio: concessione di 40 anni per 125 milioni

Un passo avanti per il Venezia verso la sua nuova casa: la società lagunare ha firmato con il Comune di Venezia il contratto di concessione per la gestione del nuovo stadio. La struttura sorgerà a Mestre, nella frazione di Tessera, all’interno del Bosco dello Sport. L’accordo, sottoscritto il 26 ottobre 2026, affida l’impianto al club arancioneroverde per i prossimi 40 anni.
La concessione prevede un investimento complessivo di 125 milioni di euro da parte della società, destinato alle dotazioni e alle migliorie necessarie per completare l’impianto, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al pagamento del canone concessorio.
Il nuovo stadio sarà inaugurato nella seconda metà della stagione sportiva 2027/2028 e avrà una capienza massima di 18.500 spettatori per le partite di calcio. La struttura diventerà multifunzionale e non sarà utilizzata soltanto in occasione delle partite di calcio. Il progetto prevede l’uso dello stadio durante tutto l’anno per l’organizzazione di concerti, festival e altri grandi eventi culturali e di intrattenimento.
Le parole della presidente del Venezia e del sindac
Francesca Bodie, presidente del Venezia FC, ha commentato la firma del contratto, sottolineando il valore del progetto per il club e per la città: «Oggi è una giornata storica per il Venezia FC e la nostra community. Il Bosco dello Sport sarà la nostra nuova casa: uno Stadio innovativo, inclusivo, sostenibile e dai più elevati standard internazionali, in grado di sprigionare al meglio l’energia e la passione arancioneroverde. Un impianto, aperto tutto l’anno, che si propone come punto di riferimento in Italia per integrazione tra sport, cultura e intrattenimento. Il nostro ringraziamento va al Comune di Venezia per il costante confronto e la proficua collaborazione che hanno reso possibile questo traguardo».
Anche Simone Venturini, sindaco di Venezia, ha sottolineato l’importanza dell’accordo, ringraziando l’amministrazione comunale e il club per il lavoro che ha portato alla firma: «Il mio primo ringraziamento va a Luigi Brugnaro, alle donne e agli uomini del Comune di Venezia, dai dirigenti ai funzionari, che con competenza, determinazione e grande senso di responsabilità hanno portato a termine una partita che all’inizio era tutt’altro che scontata. Oggi è una giornata storica per tutta la nostra città, anche per chi non è tifoso. Dopo decenni di dibattiti e parole, il sogno di uno stadio moderno e funzionale è finalmente qualcosa che possiamo toccare con mano».
Il Sindaco ha inoltre evidenziato la multifunzionalità della struttura e l’importanza di essa per lo sviluppo del territorio: «Un’infrastruttura che sarà la casa del Venezia FC, ma anche un volano di opportunità per tutto il territorio. Voglio ringraziare anche la società arancioneroverde per la fiducia e per l’impegno che si assume con questo accordo: scegliere di investire in un progetto di così lungo periodo significa dimostrare di credere nel futuro di questa città. Questa firma non è un passaggio di testimone, ma l’inizio di un cammino che percorreremo insieme al Club, con la consapevolezza che questo stadio vivrà ben oltre i novanta minuti di una partita. Sono certo che l’ecosistema del Bosco dello Sport, tra partite, concerti e grandi eventi, regalerà nei decenni a venire esperienze, emozioni e ricordi a intere generazioni di veneziani».