Allegri: «Squalifica? Ho rinunciato al ricorso. Rischiavo di prenderne quattro di giornate»

Allegri ha poi continuato: «Ormai le cose stanno così dobbiamo pensare soltanto a giocare. Non ho letto le dichiarazioni di Gasperini e quello che è accaduto contro la Roma non conta, anche se riguardo alle mie dichiarazioni anche voi giornalisti dite che Allegri “avrebbe detto”, “avrebbe fatto”. E questi sono tutti condizionali».

Il tecnico ha poi parlato della squadra e della situazione in classifica: «Io credo che in questo momento bisogna essere realisti. Siamo indietro in classifica e allora bisogna solamente lavorare per cercare di migliorare questa classifica, migliorare alcune situazioni di partita dove sicuramente noi pecchiamo in questo momento, poi magari fra un mese saranno cambiate le cose, però bisogna continuare a lavorare su questo tipo di prestazioni».

«I giocatori – ha concluso Allegri – stanno migliorando la condizione. Non scordiamoci che comunque abbiamo avuto diversi giocatori che sono stati fermi due mesi come McTominay e Anguissa. Abbiamo Allison che ha fatto dentro e fuori e Neres che si è fermato di nuovo. Ora purtroppo si è fermato Badiashile, quindi bisogna cercare di recuperare i giocatori infortunati e soprattutto migliorare la condizione di quelli che finora hanno giocato meno».