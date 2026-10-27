Serie B, Mantova-Cremonese sarà visibile gratuitamente su DAZN

La Serie B torna in campo con il turno infrasettimanale e su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente il match Mantova-Cremonese. L’appuntamento è per questa sera alle 20:00 quando allo stadio Danilo Martelli andrà in scena il derby lombardo valido per la nona giornata di Serie BKT.

Il Mantova si presenta al derby dopo il successo ottenuto sul campo della Virtus Entella, un risultato che ha confermato l’ottimo avvio di stagione della formazione di Francesco Modesto, attualmente nelle zone alte della classifica. La squadra di Fabio Pecchia, invece, è chiamata a reagire dopo un avvio di stagione difficoltoso e va a caccia di punti preziosi per risalire la graduatoria. Per entrambe, il derby rappresenta un crocevia importante della stagione.