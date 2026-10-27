Serie B, Mantova-Cremonese sarà visibile gratuitamente su DAZN

La Serie B torna in campo con il turno infrasettimanale e su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente il match Mantova-Cremonese. L’appuntamento è per questa sera alle 20:00 quando allo stadio Danilo Martelli andrà in scena il derby lombardo valido per la nona giornata di Serie BKT.
Il Mantova si presenta al derby dopo il successo ottenuto sul campo della Virtus Entella, un risultato che ha confermato l’ottimo avvio di stagione della formazione di Francesco Modesto, attualmente nelle zone alte della classifica. La squadra di Fabio Pecchia, invece, è chiamata a reagire dopo un avvio di stagione difficoltoso e va a caccia di punti preziosi per risalire la graduatoria. Per entrambe, il derby rappresenta un crocevia importante della stagione.
I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.
Mantova Cremonese in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B
Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass:
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Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.