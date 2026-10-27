Il lusso sul palco del Pallone d’Oro: Louis Vuitton firma i bauli per Kane e Putellas

Il Pallone d’Oro 2026 viaggia nei bauli Louis Vuitton. La Maison francese ha accompagnato la premiazione di Harry Kane e Alexia Putellas, vincitori dei riconoscimenti maschile e femminile, realizzando due bauli porta-trofeo su misura per custodire e presentare i premi durante la cerimonia. Prosegue così la partnership avviata nel 2023 tra Louis Vuitton e il Pallone d’Oro. La collaborazione si inserisce nel percorso che ha portato il marchio ad affiancare alcune delle principali competizioni sportive internazionali attraverso la realizzazione delle custodie dei trofei.

Louis Vuitton Pallone d’Oro: come sono realizzati i bauli I due bauli del Pallone d’Oro 2026 sono stati realizzati a mano dagli artigiani Louis Vuitton nello storico atelier di Asnières-sur-Seine, alle porte di Parigi. L’esterno è rivestito nella tela Monogram e presenta bordature in lozine, angoli, serrature e chiusure in ottone. L’apertura avviene attraverso due pannelli frontali decorati con una «V» dorata, riferimento sia a Vuitton sia alla vittoria, che richiama il colore del trofeo. L’interno è rivestito in microfibra nera, mentre il logo del Pallone d’Oro è collocato sotto il coperchio. Le custodie sono progettate per proteggere i riconoscimenti e accompagnarne la presentazione sul palco.

Il Pallone d’Oro celebra i 70 anni a Londra La cerimonia del 2026 si è svolta il 26 ottobre al London Palladium di Londra, in occasione del settantesimo anniversario del premio. L’edizione ha reso omaggio a Sir Stanley Matthews, primo vincitore del Pallone d’Oro nel 1956. L’evento è organizzato da Groupe L’Équipe e France Football, appartenenti a Groupe Amaury, in collaborazione con la UEFA. Accanto ai premi per il miglior calciatore e la migliore calciatrice della stagione, il programma comprende riconoscimenti dedicati a giovani talenti, portieri, allenatori, club e marcatori. Per Louis Vuitton, la presenza alla cerimonia rappresenta un’ulteriore occasione di associazione del marchio a uno dei momenti più riconoscibili del calendario calcistico internazionale.