Dai diritti tv alla pirateria, dagli attacchi a Premier e City all'AI: l'intervista video a Javier Tebas

Dal futuro dei diritti televisivi alla lotta alla pirateria, passando per le opportunità e le sfide legate all’intelligenza artificiale, fino ai duri attacchi alla Premier League e al Manchester City. Sono numerosi i temi affrontati da Javier Tebas, presidente de LaLiga, nell’intervista esclusiva realizzata dal direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini. La conversazione si è svolta sul palco di SPORTEL Monaco 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al mercato dei diritti audiovisivi sportivi, alla tecnologia e all’innovazione nello sport, andato in scena dal 19 al 21 ottobre presso il Grimaldi Forum di Montecarlo.

Nel corso dell’intervista, Tebas ha approfondito le prospettive economiche del calcio europeo e internazionale, soffermandosi in particolare sull’evoluzione del valore dei diritti televisivi e sui modelli di business che potranno sostenere la crescita del settore nei prossimi anni. Ampio spazio è stato dedicato anche alla lotta contro la pirateria audiovisiva, una delle principali battaglie portate avanti dal numero uno del calcio spagnolo, e all’impatto che le nuove tecnologie, a cominciare dall’intelligenza artificiale, potranno avere sulla distribuzione dei contenuti sportivi e sulle abitudini dei tifosi. Non sono mancati i passaggi più polemici, con Tebas che ha rivolto pesanti critiche alla Premier League e al Manchester City, soffermandosi sulla sostenibilità economica del massimo campionato inglese, sulle perdite registrate dai club e sulla necessità di garantire il rispetto delle regole finanziarie.