Quanto guadagna Harry Kane? Il vincitore del Pallone d’Oro 2026, che ha preceduto Kylian Mbappé e Lamine Yamal, nella stagione 2026/27 percepisce uno stipendio fisso stimato di 25 milioni di euro lordi al Bayern Monaco, ai quali possono aggiungersi i bonus.
Una retribuzione che colloca il centravanti inglese fra i calciatori più pagati d’Europa. Ma come cambia la graduatoria confrontando il suo ingaggio con quelli degli altri due protagonisti del podio? Considerando la componente fissa, Mbappé precede Kane, mentre Yamal si avvicina all’attaccante del Bayern grazie all’aumento previsto per questa stagione.
Harry Kane stipendio, le cifre della stagione 2026/27
Secondo indiscrezioni di stampa e banche dati specializzate, lo stipendio di Harry Kane nel 2026/27 comprende una parte fissa da 25 milioni di euro lordi e bonus stimati fino a 6,25 milioni. Il pacchetto complessivo può quindi raggiungere 31,25 milioni di euro lordi: la componente variabile rappresenta un importo potenziale, non una somma già interamente maturata.
Il valore della retribuzione di base coincide con quanto riportato da Calcio e Finanza, che ha indicato per Kane un ingaggio da 25 milioni lordi più bonus, equivalente a una retribuzione netta stimata fra 13 e 14 milioni di euro. Anche la Bild ha ricostruito un salario annuo nell’ordine dei 25 milioni.
Pallone d’Oro 2026, trionfa Kane davanti a Mbappé e Yamal: la classifica completa
Harry Kane stipendio, il confronto con Mbappé e Yamal
Per confrontare le retribuzioni dei tre campioni, il parametro utilizzato è lo stipendio fisso lordo della stagione 2026/27, escludendo bonus, sponsorizzazioni e altri proventi commerciali.
Mbappé guadagna quindi 6,25 milioni lordi in più di Kane, con una differenza del 25%. Il vantaggio dell’inglese su Yamal è invece di 2,08 milioni, pari a circa il 9,1% dello stipendio fisso dello spagnolo.
Yamal si avvicina a Kane: come cambia il suo ingaggio
La novità principale rispetto al confronto relativo al 2025/26 riguarda Lamine Yamal. In base alle informazioni pubbliche anche se non ufficiali, la sua retribuzione fissa passa da 16,67 milioni a 22,92 milioni di euro lordi: un incremento di 6,25 milioni, pari a circa il 37,5%. Il distacco da Kane si riduce così sensibilmente.
Per il 2026/27 sarebbe inoltre previsto bonus fino a 10,42 milioni, che portano il totale potenziale dello spagnolo a 33,34 milioni lordi. Includendo integralmente le componenti variabili stimate, Yamal potrebbe dunque superare i 31,25 milioni del pacchetto di Kane. Il risultato dipende però dalla maturazione dei premi previsti dai rispettivi accordi.
Mbappé resta davanti: stipendio e premio alla firma
Lo stipendio fisso di Kylian Mbappé al Real Madrid è stimato in 31,25 milioni di euro lordi nel 2026/27. Il francese conserva quindi il primo posto fra i tre considerando la sola paga base.
Il valore economico del suo contratto comprende anche altre componenti. Come ricostruito da Calcio e Finanza al momento dell’arrivo a Madrid, la stampa spagnola indicava un premio alla firma di circa 100 milioni di euro distribuiti sui cinque anni dell’accordo, oltre a una retribuzione nell’ordine dei 15 milioni netti a stagione. Quel premio va distinto dallo stipendio fisso utilizzato nel confronto.