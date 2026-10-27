Quanto guadagna Harry Kane ? Il vincitore del Pallone d’Oro 2026 , che ha preceduto Kylian Mbappé e Lamine Yamal , nella stagione 2026/27 percepisce uno stipendio fisso stimato di 25 milioni di euro lordi al Bayern Monaco, ai quali possono aggiungersi i bonus.

Harry Kane stipendio, le cifre della stagione 2026/27

Secondo indiscrezioni di stampa e banche dati specializzate, lo stipendio di Harry Kane nel 2026/27 comprende una parte fissa da 25 milioni di euro lordi e bonus stimati fino a 6,25 milioni. Il pacchetto complessivo può quindi raggiungere 31,25 milioni di euro lordi: la componente variabile rappresenta un importo potenziale, non una somma già interamente maturata.

Il valore della retribuzione di base coincide con quanto riportato da Calcio e Finanza, che ha indicato per Kane un ingaggio da 25 milioni lordi più bonus, equivalente a una retribuzione netta stimata fra 13 e 14 milioni di euro. Anche la Bild ha ricostruito un salario annuo nell’ordine dei 25 milioni.