Ma dove vedere Sassuolo-Lazio in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Sassuolo arriva alla sfida contro la Lazio dopo due sconfitte consecutive in trasferta contro Frosinone e Como e sfrutterà il fattore campo per guadagnare punti. La Lazio invece è protagonista di un ottimo inizio di stagione e si trova attualmente in seconda posizione assieme all’Inter, a quota 22 puniti. La formazione di Gattuso scenderà in campo a Reggio Emilia con un solo obbiettivo: conquistare la prima posizione.

La nona della Serie A 2026/27 comincia oggi martedì 27 ottobre con la sfida tra Sassuolo e Lazio , in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30 .

Dove vedere Sassuolo Lazio in tv

Sassuolo-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.30. La sfida della nona giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Sassuolo Lazio in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Sassuolo-Lazio sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Sassuolo Lazio in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Sassuolo Lazio in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Sassuolo-Lazio è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Sassuolo Lazio, quando si gioca

L’appuntamento con Sassuolo-Lazio è fissato per martedì 27 ottobre 2026 alle ore 18.30 al Mapei Stadium a Reggio Emilia. La sfida è valida per la nona giornata della Serie A 2026/27.

Il Sassuolo ha bisogno di rilanciarsi dopo le ultime giornata di campionato, mentre la Lazio cerca di conquistare 3 punti importanti fuori casa per restare nelle prime posizioni in classifica, dopo un ottimo inizio di stagione. La Lazio potrà puntare anche sul sostegno del proprio pubblico. I tifosi biancocelesti disertano lo Stadio Olimpico per protesta contro Claudio Lotito, ma sostengono sempre la squadra in trasferta.