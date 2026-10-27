Ma dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

La Roma arriva alla sfida contro il Cagliari dopo una partita complicata contro il Napoli, terminata con un pareggio per 3-3. La formazione di Gasperini si trova in terza posizione e una vittoria le permetterebbe di avvicinarsi alle rivali Lazio e Inter. Il Cagliari invece è protagonista di un buon inizio di stagione e si trova in nona posizione, assieme al Torino, a quota 13 punti. La formazione sarda proverà quindi a mettere in difficoltà la Roma e conquistare dei punti importanti in trasferta.

La nona della Serie A 2026/27 continua oggi martedì 27 ottobre con la sfida tra Roma e Cagliari , in programma allo Stadio Olimpico di Roma . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Dove vedere Roma Cagliari in tv

Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della nona giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Roma Cagliari in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Roma-Cagliari sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Roma Cagliari in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Roma Cagliari in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Roma-Cagliari è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Roma Cagliari, quando si gioca

L’appuntamento con Roma-Cagliari è fissato per martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida è valida per la nona giornata della Serie A 2026/27.

Il Cagliari ha bisogno di rilanciarsi dopo le ultime sconfitte contro Monza e Bologna, mentre la Roma sfrutterà il fattore campo per cercare di conquistare 3 punti importanti davanti i propri calorosi tifosi.