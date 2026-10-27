DAZN Full, tutta la Serie A a meno di 360 euro: ecco i dettagli della promo

Una settimana intensa per la quale DAZN lancia una nuova promozione, valida fino al 2 novembre e dedicata al piano Full, la soluzione più completa della piattaforma e la più venduta. L’offerta abbassa il prezzo dell’abbonamento annuale con pagamento dilazionato a 29,99 euro al mese, per un costo complessivo di 359,88 euro in dodici mesi , mentre la formula mensile scende a 39,99 euro, mantenendo la possibilità di disattivare il rinnovo.

Dalla Lazio in casa del Sassuolo per tentare il sorpasso sull’Inter all’ultimo posticipo, con l’Atalanta che aspetta il Parma per dimostrare di essere in tempo a candidarsi tra le protagoniste di questo campionato. In mezzo, il derby di Milano e uno Juventus-Napoli dove c’è tanto da dimostrare. Il doppio turno di campionato della Serie A si preannuncia tutt’altro che scontato, con 20 partite racchiuse in una manciata di giorni e tanto da seguire.

In entrambi i casi, la riduzione rispetto alla tariffa standard è di 7 euro al mese . Per il piano annuale il risparmio è quindi pari a 84 euro rispetto al prezzo ordinario, mentre per la formula mensile il vantaggio dipende dalla durata effettiva dell’abbonamento. Su dodici mesi, la spesa con la tariffa promozionale sarebbe di 479,88 euro, contro 563,88 euro a prezzo pieno.

La promozione prevede due formule, pensate per esigenze diverse. La prima è rivolta a chi desidera seguire la stagione sportiva con una spesa mensile più contenuta, accettando un vincolo di dodici mesi. La seconda si rivolge invece a chi preferisce una maggiore flessibilità e quindi la possibilità di disdire con preavviso di 30 giorni.

Serie A, il doppio turno tra la corsa alla vetta e le grandi sfide

La promozione arriva con il primo doppio turno settimanale dei questo campionato. La nona giornata, in programma da martedì 27 a giovedì 29 ottobre, apre una sequenza di venti partite che prosegue con il decimo turno, distribuito tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre.

Si parte martedì 27 ottobre con Sassuolo-Lazio: i biancocelesti cercano i tre punti per provare a superare l’Inter, impegnata il giorno successivo sul campo del Venezia. La giornata si chiuderà giovedì 29 ottobre con Fiorentina-Atalanta, un confronto importante per le ambizioni della Dea da una parte e la ricerca di un’identità per la Viola, dall’altra.

Nel fine settimana, l’attenzione si sposterà su San Siro, ovvero con il primo derby di Milano della stagione e la sfida Milan-Inter, in programma sabato 31 ottobre alle 20.45. Domenica 1° novembre sarà invece il turno di Lazio-Cagliari e Juventus-Napoli, con i bianconeri e gli azzurri chiamati a misurarsi in una sfida che può pesare sulle rispettive ambizioni. La decima giornata si concluderà lunedì 2 novembre con Sassuolo-Fiorentina e Atalanta-Parma, proprio nel giorno in cui termina la finestra promozionale di DAZN.

DAZN Full: non solo la Serie A

Il piano Full consente di seguire tutte le 380 partite della Serie A Enilive, con dieci incontri per ogni giornata, oltre alla Serie BKT e al calcio internazionale. L’offerta comprende anche altri sport, con eventi in diretta e contenuti on demand, e permette di utilizzare l’abbonamento su due dispositivi contemporaneamente, nel rispetto delle condizioni previste dal piano.

Tra le discipline che arricchiscono il catalogo c’è la pallavolo, con una proposta che copre sia il settore maschile sia quello femminile. Per la stagione 2026/27, DAZN trasmette il meglio della SuperLega Credem Banca maschile e tutte le partite della Serie A1 femminile, oltre alle principali competizioni nazionali e internazionali.

Il palinsesto comprende inoltre la CEV Champions League maschile e femminile, le migliori sfide di CEV Cup e Challenge Cup, la Volleyball Nations League e il Mondiale per Club. Un’offerta che permette agli appassionati di seguire i principali appuntamenti del volley italiano e internazionale durante tutta la stagione, affiancando il calcio con un’altra disciplina molto seguita dal pubblico italiano.

DAZN Full Offerta: ecco i passaggi per attivare la promo

La promozione è disponibile fino al 2 novembre 2026. Per aderire è possibile accedere al sito ufficiale di DAZN, registrarsi oppure effettuare il login con il proprio account e selezionare il piano Full nella formula desiderata, verificando le condizioni applicate al momento della sottoscrizione.

Per attivare l’offerta:

Accedere al sito ufficiale di DAZN.

Selezionare il piano Full e scegliere tra pagamento annuale dilazionato e formula mensile.

Verificare prezzo, durata e condizioni contrattuali prima di completare l’attivazione.

Con tante sfide in programma nell’arco di pochi giorni, dalla corsa al vertice al derby di Milano fino a Juventus-Napoli come big match, la Serie A offre una sequenza di appuntamenti da non perdere e la promo DAZN un’occasione da non lasciarsi scappare.