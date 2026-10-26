Ma dove vedere Torino-Como in TV e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta anche su Sky , con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go. La sfida rientra infatti tra i tre incontri per giornata di Serie A trasmessi dalla pay-TV satellitare.

Il Torino arriva all’appuntamento in un momento positivo, reduce da tre vittorie consecutive in campionato che hanno consentito alla formazione granata di risalire la classifica. Dall’altra parte ci sarà il Como di Cesc Fabregas, protagonista di un ottimo avvio di stagione e reduce dal successo per 2-0 contro il Sassuolo. Una sfida tra due squadre in salute, entrambe alla ricerca di punti importanti per consolidare la propria posizione.

La nona giornata della Serie A 2026/27 prende il via martedì 27 ottobre con la sfida tra Torino e Como , in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45, con le due formazioni che inaugureranno il primo turno infrasettimanale della stagione insieme alle altre gare del martedì.

Torino Como dove vederla in TV – La diretta su Sky Sport e Sky Go

Torino-Como sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nell’ambito dell’offerta dedicata alla Serie A per la stagione 2026/27. In particolare, l’incontro sarà disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per seguire la partita sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto Calcio.

La gara potrà essere vista comodamente sul televisore attraverso il decoder Sky, con la possibilità di usufruire della trasmissione in 4K sui dispositivi compatibili.

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Torino-Como sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore.

Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro.

Serie A 2026/27, l’offerta di Sky Sport

Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette tre partite per ogni giornata di Serie A, in base all’accordo sui diritti audiovisivi valido fino al termine della stagione 2028/29. L’offerta comprende complessivamente 114 incontri stagionali, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e quattro scontri diretti tra le principali squadre della Serie A.

La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle protagoniste del campionato italiano. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.